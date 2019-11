Sennára emlékezteti Gerhard Bergert Lewis Hamilton

Gerhard Berger, a volt forma-1-es pilóta, illetve a néhai Ayrton Senna csapattársa a Guardiannek adott interjújában elmondta, a Mercedes frissen hatszoros világbajnoka, Lewis Hamilton az egyetlen az ő szemében, akinek van esélye felérni a brazilok ikonjának a szintjére. Berger erről egy új, zöldtechnológiás autókat felvonultató versenysorozat bemutatóján beszélt.

A DTM elnöke, aki szerint az autósportnak kötelessége az élen járni a klímaváltozás elleni küzdelemben, 1990 és 1992 között volt a McLaren pilótája Sennával együtt, és szerinte Hamilton arca a Forma-1 egészének egy remek reklám:

„Anno még sok fiatal pilótáról megkérdeztek, „Na, látod benne Sennát?”, de én mindig mondtam, nem, Sennához nem is hasonlíthatóak. De most Lewis nagyon emlékeztet Ayrtonra, minden alkalommal remekül teljesít, minden körülmény között, legyen szó utcai, gyors, nedves vagy száraz pályákról, jól követi le az eseményeket, fitt, a diplomáciában is otthon van. Lewis, ahogy régen Ayrton is, egy tökéletes versenyző.”

„Emellett nagyon különleges személyisége van. Senna báját eddig csak Lewis tudta megugrani, ahogyan az egész világon reklámot csinál a sportnak, kiváltképpen Amerikában, és ahogy bevonzza az új nézőket, az is egyszerűen lenyűgöző. Számomra Lewis a nagybetűs férfi a mezőnyben.”

