Senna autója is ott lesz Imolában - GALÉRIA

A McLaren egykori bemutatóautóját a Senna Now elnevezésű művészeti projekt részeként alakították át. Az autó egyik oldala Senna F1-es karrierjének három különböző ikonikus festését ábrázolja: a Lotus fekete-arany festését, a Rothmans Williamsét és a Marlboro McLarenét.

Az autó másik oldalát a francia utcai művész, Jisbar tervezte, aki a háromszoros bajnok életéből és pályafutásából merített ihletet. A Senna művészeti autó Matteo Macchiavelli olasz divattervező ötlete, aki fiatalabb korában előszeretettel követte a brazil F1-es karrierjét.

„Gyermekkoromat azzal töltöttem, hogy követtem a versenyeket és hősöm varázsát. Az életstílusa és a tanításai inspiráltak, amelyek még most is velem vannak, hogy idősebb vagyok. A családom barátjának, Angelo Orsinak köszönhetően rengeteg Ayrtonnal készült képem van, ma már a családi könyvem, a személyes történetem részét képezik, és az emlékezetemben rögzültek” – mondta Macchiavelli.

„Ayrton Senna kisugárzása, személyisége, az összes kihívás, amivel szembenézett, és embersége olyan sok inspirációt adott nekem és sok embernek, hogy elkezdtem gondolkodni, hogyan lehetne létrehozni valamit, ami központosítja és felszínre hozza annak a különleges üzenetnek néhány aspektusát, amit ő képes volt közvetíteni: a kihívást, a kreativitást és az emberséget”.

Az autót Gianluca Tramonti olasz gyűjtő adományozta a projektnek, és a közelgő Emilia Romagna Nagydíjon az Ayrton Senna Múzeumban lesz látható. Várhatóan megjelenik majd a miami és a monacói F1-es versenyen is, valamint az év későbbi részében a velencei és a miami művészeti rendezvények egyik látványossága lesz.

A tervek szerint az autót ezután elárverezik, a bevétel egy részét pedig az Ayrton Senna Alapítvány javára fordítják. Az autó mellett a Jisbar egy különleges Senna Now NFT kollekciót is készít, amelyet három lépcsőben, az imolai, a miami és a monacói F1-hétvégék alatt vezetnek be.