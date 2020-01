Senki nem szerzett több pontot a Mercedesnél 2010 és 2019 között

A Mercedes 2010-ben vette át a hatalmas a Hondából lett világbajnok Brawn GP-nél. Ezt követően a német gyártó saját csapattal folytatta tovább, elhagyván a McLarent, mellyel két címet nyert Mika Häkkinen és David Coulthard vezetésével.

A legendás márka éveken át dolgozott nagyon tudatosan az új motorszabályokon, ami végül meghozta számukra a nagy sikert. Arra azonban talán senki sem számított, hogy 2014 és 2019 között is a Mercedes lesz a bajnok. Miután a szabályok jövőre stabilak maradnak, és a németek még mindig nagyon erősek, minden esélyük megvan arra, hogy 2020-ban is övék legyen a két trófea.

Az F1.com statisztikája szerint a Mercedes 2010 és 2019 között összesen 5112 pontot gyűjtött, amivel az élre került. Közvetlen mögöttük a Red Bull Racing-et találjuk 4468 egységgel, de ez is több mint 600 ponttal kevesebb.

Az osztrákok is szépen termeltek, miután 2010 és 2013 között mindkét fronton az első helyen fejezték be a bajnokságot. Ez volt az az időszak, amikor Sebastian Vettel négyszeres bajnok lett, de a Mercedesszel ellentétben a „bikák” 2010-ben és 2012-ben is csak az utolsó futamon biztosították be a győzelmüket Fernando Alonso és a Ferrari ellen.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Alexander Albon, Red Bull RB15, and the rest of the field away at the start Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Ferrari csak a harmadik helyen végzett 4164 ponttal, ami beszédes lehet. Az olaszok legutóbb 2007-ben örülhettek egyéni címet, még Kimi Räikkönennel. 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben nagyon közel voltak az újabb sikerhez, de nem volt szerencséjük, míg 2018-ban a sok hiba megbosszulta magát.

A negyedik helyen a McLarennek már csak 1972 pontja van. Azzal, hogy a hondás időszakban alig szereztek pontokat, nagyon visszaestek, gyakorlatilag minden területen, és régóta csak a nevük és a technikai állományuk miatt tekinthetőek top-csapatnak, mert ha az eredményeket nézzük, akkor egyértelműen a középmezőnyhöz tartoznak.

A wokingiak 2019-ben megszerezték a konstruktőri negyedik helyet, és sok pontot gyűjtöttek, legalábbis a korábbi formájukhoz képest, mert így is nagyon távol voltak a Red Bulltól. Jövőre azonban közelebb lehetnek a legjobb helyekhez.

A TOP-5-be meglepő módon még a Racing Point fért be, de ebben az 1099 pontban a Force India egységei is szerepelnek. A csapat az évek során sokat lépett előre, és azzal, hogy 2015-ben 5., 2016-ban és 2017-ben 4. lettek, igen sokat hoztak a konyhára.

