Seidl tudja, hogy ki az egyértelmű favorit a középmezőnyben

Már tíz futam ment le eddig a 2020-as Forma–1-es világbajnokságból, ez pedig idén azt jelenti, hogy már bőven túl vagyunk az idény felén. A csapatok pontversenyében a Mercedes már öt utcahosszal vezet, hiszen 366 pontjuk van, míg a második Red Bullnak csak 192.

Ettől függetlenül mögöttük még igenis szoros küzdelem zajlik a harmadik helyért és az azért járó milliókért. A McLarennek 106, a Racing Pointnak 104, a Renault-nak pedig 99 egysége van. Hiába vezeti ezt a csatát azonban jelenleg a McLaren, Seidl nem gondolja azt, hogy ők a favoritok.

Még több F1 hír: A koronavírus 2021-et is borítja?

„Ha csak az autó tiszta potenciálját nézzük, akkor a Racing Point átlagban a legjobb teljesítményt nyújtotta már a barcelonai tesztek óta. Egyértelmű, hogy övéké a leggyorsabb autó ebben a küzdelemben” – nyilatkozta a csapatfőnök az Auto Motor und Sportnak.

Ráadásul a franciák is kezdenek feljönni a McLarenre. „A Renault elég szépet lépett előre Spa óta. Ugyanakkor mi is ott voltunk velük az érdekes csatákban, mint amilyen Monzában is volt. Az időmérőkön általában előttük voltunk vagy azonos szinten velük.”

„Ők is szépen jönnek felfelé, és csak rajtunk múlik, hogy mi is megtegyük a megfelelő előrelépéseket a saját autónkkal. Így megtehetjük a következő lépést, ami a tempót illeti, és életben tarthatjuk a harcot.”

A wokingi gárdának tényleg mindent bele kell adnia, ha meg akarja tartani az előkelő harmadik helyet, hiszen Szocsiban nem igazán jött ki nekik a lépés. Ők nulla ponttal távoztak onnan, a Racing Point Perez révén egy negyedik helyet szerzett, a Renault pedig az ötödik és a hetedik helyre hozta be a két autóját.

Schumacher utolsó győzelmének évfordulója.

Egészen közelről az új McLaren, az MCL35