Seidl szerint a McLarennek folyamatosan hoznia kell az új fejlesztéseket

Csapatuk egy jelentős, új aerocsomagot próbált ki a silverstone-i hétvége pénteki napján, és miután az a tervek szerint működött, mindkét autón fent hagyták a hátralévő napokra.

Lando Norris ötödikként kvalifikált és a versenyt is ugyanezen pozícióban zárta, míg csapattársa, Carlos Sainz, az angol pilóta előtt kellett volna, hogy célba érjen, de egy késői defekt miatt a pontszerzők közül is kikerült.

Négy futam után a McLaren harmadik a 2020-as konstruktőri pontversenyben, megelőzve a Ferrarit, Norris pedig negyedik az egyéni rangsorban. Seidl hiszi, hogy csapata képes lesz tartani jelenlegi formáját, ha a továbbiakban is javítani tudnak az autójukon.

„Jó volt látni a versenyen, hogy a hozott újítások működtek,” – kezdte Seidl. „Ez a futam is bizonyította, hogy igazán szoros csatában állunk jelenleg a Renault-val és a Ferrarival is, és ami a legfontosabb, az az, hogy ezt hozzuk hétvégéről hétvégére, és folyamatosan fejlesszük az autót.”

„Csak így maradhatunk versenyben, és ahogy már a hétvége előtt is mondtuk, néhány csapatnak nehézségei vannak jelenleg, ezért mindig van esély, hogy legyőzzünk olyan autókat, amelyek egyértelműen gyorsabbak nálunk. Most erre kell koncentrálnunk” – folytatta a McLaren csapatfőnöke.

Még több F1 hír: Wolff: egy német pilóta mindig érdekes választás

A Motorsport.com kérdésére, hogy mire koncentrálnak most fejlesztés terén, Seidl megjegyezte, hogy a gyors irányváltásokkor mutatott érzékenységre próbálnak megoldást találni.

„Először is, ha megnézzük a mi autónkat a Mercedeshez viszonyítva, akkor egyértelmű, hogy az autó minden területén le vagyunk maradva” – ismerte be. „Ez a folyamatos fejlődésről szól, főleg az aerodinamika oldalán, hogy nagyobb legyen a leszorítóerő, és növelni tudjuk az autó kezelhetőségét, ami a gyors irányváltásokat illeti.”

„A pénteki fejlesztéseink, elsősorban a padlólemez és az első szárny változtatásai, ezek főként a nagyobb leszorítóerő miatt kerültek fel, és az érzékeny területek csökkentése miatt. Működtek is, de csak apróságok voltak, és az a fontos, hogy a szezon végéig folyamatosan érkezzenek a fejlesztéseink” – hangsúlyozta ismét Seidl.

„Látható, hogy az autónkban sok potenciál rejlik még, és jó, amikor azt látjuk, hogy az autó reagál a hozott fejlesztésekre. A szélcsatornában látottak is igazán lelkesítőek. Fontos, hogy keményen dolgozzunk, és hogy olyan gyorsan érkezzenek a fejlesztések, amilyen gyorsan csak lehet.”

Lando Norris, McLaren MCL35, Romain Grosjean, Haas VF-20, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Seidl azt is elmondta, hogy a jó megbízhatóságuk is komoly szerepet játszik az eddigi erős formájukban. Mindig versenyképesek a futamokon, az eddigi négy versenyt mindkét autóval be tudták fejezni, és ez azt jelenti, hogy jó irányba halad a McLaren csapata.

„Jelenleg harmadikak vagyunk a konstruktőrök között. Tudjuk, hogy nehéz lesz megtartani ezt a helyezést, mivel egyértelműen vannak gyorsabb autók, amelyek jelenleg még mögöttünk vannak.”

„Ennek ellenére tudjuk azt is, hogy nagy lehetőségek rejlenek még a csapatban, még sok olyan dolog van, amelyet tudnánk fejleszteni, és azt is tudjuk, hogy az idény végéig érkezni fognak az újításaink, ezért lehetőségünk van egy jó szezonra, és ez bíztató.” – zárta pozitívan Seidl a McLaren lehetőségeivel kapcsolatban.

A csalódott Carlos Sainz így értékelte a Brit Nagydíjat.

Ajánlott videó: