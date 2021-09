Seidl: Landót erősebbé teszi a most megélt kudarc

A fiatal brit számára sokáig úgy nézett ki, hogy vasárnap Szocsiban, a pole-pozícióból rajtolva megszerezheti pályafutása első Forma–1-es győzelmét, mivel a futam utolsó szakaszában maga mögött tudta tartani a címvédő Lewis Hamiltont. Néhány körrel a vége előtt azonban minden rosszra fordult és Norris végül csak hetedik lett.

„Azt hiszem, hogy őt és a csapatot is erősebbé teszik a történtek, ugyanis ezekben a pillanatokban tanulhatunk a legtöbbet csapatkén” – mondta Seidl, amikor arról kérdezte a Motorsport.com, hogy milyen hatással lehetnek a történtek a brit szezonjának hátralévő részére.

„Mindig könnyebb, ha minden a tervek szerint alakul. Egy ilyen pillanat nagy csalódás, de lehetőség arra, hogy Landóval együtt tanuljunk és fejlődjünk, legközelebb pedig jobban teljesítsünk csapatként. Ez a sport része. Nagy csalódások vannak, különösen akkor, amikor ilyen közel kerülsz valami igazán nagy dologhoz” – folytatta.

„Azt hiszem, van elég tapasztalata neki is és a csapatnak is, hogy még erősebben térjünk vissza ebből. Meg kell vizsgálnunk a tényeket, ki kell elemeznünk, hogy mi történt, mit csinálhattunk volna jobban csapatként, majd tiszta lappal kell kezdenünk. Nem vesztegethetjük az időnket arra, hogy mi történt volna, ha… Ő csalódott, mi is csalódottak vagyunk, de a csalódottság nem visz előre” – mondta a McLaren csapatfőnöke.

Monzában sikerült győznie a McLarennek, igaz akkor Daniel Ricciardo vezette fel a csapatot a dobogó legtetejére, Lando Norris talán már akkor is csalódott volt, hogy nem neki sikerült először, de most minden adott volt ahhoz, hogy a fiatal brit pályafutása során először megnyerjen egy futamot a Forma–1-ben.

„Nagyon boldog vagyok a csapat teljesítménye miatt, és nagyon bízom benne, hogy ismét képesek leszünk harcolni a Red Bull és a Mercedes csapatával, versenyről versenyre. Nyilvánvalóan nagyszerű látni, hogy időnként már most képesek vagyunk harcolni a győzelmekért és pole pozíciókért” – zárta Seidl.