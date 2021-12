Seidl: „Fontos” volt, hogy már idén a Mercedesszel dolgozhattunk

A 2021-es évre ismét a Mercedesszel kötöttek motorpartneri megállapodást, miután korábban 1995 és 2014 között lényegében gyári támogatást élvezhettek a német gyártótól. A brit istálló ugyan egy helyet rontott a konstruktőri bajnokságban, de így is 73-mal több pontot szereztek, valamint közel kilenc év után újra sikerült futamot nyerniük.

Motorbeszállítót váltani általában nehéz és kihívásokkal teli folyamat, a McLaren azonban remekül kezelte ezt, és már a szezon elejétől erős teljesítmény nyújtottak, hiába fagyasztották be lényegében a szabályokat 2021-re.

Seidl pedig úgy gondolja, hogy mindenképpen fontos volt számukra ez az egy év, mert így ismét felvehették a ritmust a Mercedesszel való munkában, és így már sokkal magabiztosabban tudják megtervezni a teljesen új szabályokra épülő masinájukat.

„Remek csapatunk van, tele tehetséges emberekkel, szóval szerintem meg tudjuk tenni a következő lépést. Egyszerűen csak időre van szükségünk. Persze ambiciózusak vagyunk, de tudjuk, hogy mindenhez idő kell.”

„Az egyik legfontosabb idén az volt, hogy ismét rendesen beüzemeljük az együttműködésünket a Mercedesszel, még mielőtt megérkeznek az új szabályok. Ezt pedig mindkét oldalnak sikerült remekül megvalósítania.”

A szezon utolsó néhány versenye előtt még úgy tűnt, hogy a McLarennek meglesz a harmadik hely, de aztán a triplahétvégén, valamint a legutóbbi két viadalon sok balszerencse is érte őket, így végül egészen komoly hátránnyal fejezték be az évet a Ferrari mögött.

Seidl is elismerte, hogy „fájdalmas” volt számukra, hogy ilyen sok teret veszítettek a végén, de azért annak örült, hogy több esetben is csatázni tudtak a Ferrarival vagy akár a Red Bull-lal. „Ez egy remek év volt számunkra több okból is.”

„Ismét nagyot léptünk előre az autóval, sikerült köridőben közelebb kerülnünk a Red Bullhoz és a Mercedeshez is. Néhány olyan pályán, amely kedvezett az autónknak, még harcba is tudtunk velük szállni.”

„A megbízhatóság terén is jó idényünk volt, jól dolgozott a csapat a pályán. Emellett pedig a bokszkiállások sebessége és kiegyensúlyozottsága is javult. Számomra pedig továbbra is az volt a legfontosabb, hogy az egész gárda jobban tudott dolgozni.”

„Két évvel ezelőtt egy komoly újraindítást nyomtunk a szervezet felépítése és kultúrája terén, és sikerült stabilitást létrehoznunk, amely a korábbi években nem volt jelen a McLarennél” – értékelte idei évüket a csapatfőnök.

