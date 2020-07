Seidl: „el kell fogadnunk, hogy a Forma-1 szabályai nagyon bonyolultak”

A Racing Point tempóját és teljesítményét tekintve elvitathatatlan, hogy nagy előrelépést tettek az idei év során. Sergio Perez és Lance Stroll egyre inkább úgy látszik, hogy az élmezőny végének, vagy a középmezőny elejének a tagja, meglehetősen stabil köröket futva a szabadedzéseken és az időmérőkön egyaránt.

A helyzet azonban nem egyszerű, ugyanis a hirtelen nagy javulást a legtöbben a „Mercedes-másolat” vádnak tulajdonítják be, és ez a feszültség a Stájer Nagydíjat követően kulminálódott: a Renault óvást nyújtott be a Racing Point mindkét autója ellen, méghozzá az első és hátsó fékvezetékek miatt, ami szerintük a Mercedes dizájnjából eredeztethető, ami nem lenne szabályos.

Természetesen a paddockban ez egyelőre az egyik legtöbbet beszélt téma, amiről az elmúlt napok interjúi során valamennyi pilótát és csapatfőnököt megkérdeztek. Nem képez kivételt Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke sem, aki szerint nem tesz jót a Forma-1-nek ez a sok feszültség, viszont a helyzet egyáltalán nem egyszerű.

„Ha általánosságban nézzük, ami az elmúlt hat hónapban történt, valamint az a sok negatív vád, ami a szabálykövetést kérdőjelezi meg, nagyon nem tesz jót a Forma-1-nek. Azt azonban nem érdemes elfelejtenünk, hogy ez a sport eléggé komplex”, mondta Seidl.

„Nagyon bonyolult technikai, sportszakmai és pénzügyi szabályaik vannak már most és lesznek a jövőben is, de ez teszi a Forma-1-et olyan különlegessé is. Az FIA-nak biztosítania kell, hogy ugyanolyan szabályok vonatkozzanak mindenkire, ez a kulcsa annak versenynek, amibe belecsöppentünk”, fejtette ki a csapatfőnök.

Seidl ezen a téren méltatta az FIA munkáját, szerinte remekül ügyelnek arra, hogy a csapatok betartsák a szabályokat. A csapatfőnök viszont azt is kiemeli, hogy az FIA-t minden istállónak, teljes mértékben kell támogatnia, mivel egyrészt senkinek nem érdeke, hogy tovább folytatódjon ez a negativitás, mint ami most van, másrészt így tudja csak a szervezet rendesen a munkáját végezni.

„A mi részünkről maximálisan támogatjuk az FIA besúgó-koncepcióját, szerintem minél inkább alkalmazni kellene, hogy biztosítva legyen a szabályok betartása. Mi nyitottak vagyunk további ötletek megtárgyalására az FIA-val, például nem lenne rossz ötlet minden csapathoz egy stewardot odarakni, kvázi beépített emberként, hogy ténylegesen biztosítva legyen a szabálykövetés”.

Seidl ugyanakkor leszögezi, hogy ezek a dolgok egyáltalán nem egyszerűek, a csapatok közötti együttműködés sem egyszerű. Úgy véli, egyszerűen „el kell fogadnunk, hogy a Forma-1 szabályai bonyolultak”, ebből kifolyólag azt is, hogy a szabályok betartása, illetve betartatása sem tartozik az egyszerű feladatok közé.

