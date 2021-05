A hétszeres futamgyőztes Daniel Ricciardo 3 évre szerződött a McLarenhez, azonban a 2021-es szezon elején eddig meggyűlt a baja Lando Norrisszal, aki már egy dobogós helyezést is szállított a wokingi alakulatnak.

Ricciardo igen letört volt a portugál időmérő után, mivel már a Q1-ben búcsúzott, a 16. helyről rajtolva azonban így is a pontszerző, 9. helyen zárta a versenyt. Az ausztrál még nem végzett Norris előtt versenyen, és csak 16 pontot szerzett Norris 37 egységével szemben.

Ugyanakkor a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl kijelentette, hogy egyáltalán nem aggódik az ausztrál formája, hiszen elmondása szerint még csak most illeszkedik be, és azt is elmondta, hogy amíg Ricciardo nem érzi magát 100%-osan komfortosan az autóban, „nem tud folyamatosan a határon autózni.”

„Szerintem ismét fontos lépéseket tettük meg annak érdekében, hogy jobban érezze magát, még akkor is, ha csalódást keltő volt az időmérő” – értékelt Seidl a Portugál Nagydíj után.

„Továbbra is keményen kell dolgoznunk, hogy javuljon a helyzete. Mint mindig, most sem egyoldalú a dolog, a csapat is mélyen magába néz, hogy hogyan tudnánk még jobban segíteni, milyen fejlesztéseket tudunk a kérésére felrakni az autóra.”

Amikor arról kérdezték az FIA sajtótájékoztatóján Seidlt, milyen mentális hatásai vannak a nehéz szezonkezdetre nála, elmondta, hogy Ricciardo valószínűleg csalódottabb egyelőre, mint a csapat.

„Valószínűleg ő a legcsalódottabb, mert tudja, mire képes. Csalódott, hogy még nem tudja maximálisan kihozni azt, ami az autóban van. Ezt szerintem mi is érezzük, de a legfontosabb, hogy nyugodtak maradjunk, csapatként menjünk végig a beilleszkedési időszakon. A csapattal nagyon elégedett, és boldog.”

„Tetszik neki az is, hogyan állunk ehhez a kihíváshoz. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy csak idő kérdése, és újra azt a Danielt fogjuk látni, amelyre mindnyájan emlékszünk.”