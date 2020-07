Seidl: Az ilyen eredmények mutatják, jó irányba haladunk

Lando Norris, a McLaren másodéves versenyzője a 2020-as szezont egy bronzéremmel kezdte - ezt maga se gondolta volna pár napja, hogy egy kaotikus verseny, egy büntetés és a szenzációs utolsó köre egészen a dobogóig repíti. Nem csoda, hogy a futam utáni Zoom-interjún madarat lehetett volna fogadni a csapatfőnökkel, Andreas Seidllel, akinek vezetése alatt már a második érmet hozza össze a csapat:

„Ez nem rólam szól, hanem a csapatról. A motorsportban a siker egy nagy csapatmunka eredménye, és egyszerűen büszke vagyok arra, hogy egy ilyen csapat részese lehetek, ez pedig egy kiváló eredmény, amit együtt értünk el a nehéz ausztráliai pillanatok után.”

„Ami ezen a hétvégén történt, az a legjobb, ami történhetett velünk ebben az új szezonban, és arra is egy jó megerősítést jelent, hogy jó irányba haladunk, sikerült előrelépnünk az autóval, és szerintem a csapat operációs szintjén is sikerült megtennünk a következő lépést.”

„Ugyanakkor ez még csak egy versenyhétvége volt, és láttuk, hogy sokan kiestek ma, ezért nem vihet el minket túlságosan ez az eredmény. Továbbra is leszegett fejjel kell dolgoznunk, és holnap reggel már azt fogjuk elemezni, hogy mit csinálhattunk volna jobban.”

Seidlnek természetesen a verseny leggyorsabb körét a futam végén megfutó Lando Norrisról is voltak dicsérő szavai:

„Igazából az utolsó köröket valódi hullámvasútként éltük meg, mivel egy bizonyos ponton azt hittük, hogy nem lesz meg a dobogó, amikor Leclerc előzni tudott, de nyilvánvalóan folyamatosan közöltük Landóval, hogy mekkora távolságra van Lewistól.”

„Aztán amikor Lewis megkapta a büntetést, akkor Lando mindent kihozott az autóból, ami csak benne maradt. Lenyűgöző, hogyan csinálta, ahogy az egész hétvégés teljesítménye is lenyűgöző volt. Azt is megmutatta, hogy ahogy arra számítottunk is, fejlődni tudott, és sikerült szintet lépnie a Forma-1-es újonc szezonja után.”

„Szerintem a csapattal együtt nagyon jól kielemezte a tavalyi szezont és azt, hogy hogyan lehet még felkészültebb idénre. A személyiségén is látszik, hogy felnőtt, máshogy állt hozzá a szezon első versenyéhez, nagyon szép munkát végzett, és érzem, hogy jól megleszünk vele a jövőben.”

Pénteken még nagy volt az aggodalom Seidl részéről, akkor már arról beszélt, hogy a Racing Point lesz az az istálló, akikkel a középmezőnybeli első helyért megküzdhetnek majd. A verseny után a következőképpen módosította a helyzet értékelését:

„Elég nehéz megítélni, mert a Racing Point és mi más taktikát alkalmaztunk az első kiállás után, Perez közepesre váltott, mi keményre, úgyhogy nem tudjuk, nálunk meghaltak volna-e a közepesek, vagy elkaphattuk volna. Ami a mai napból bizalomra ad okot és pénteken még nem voltunk benne biztosak, hogy van olyan jó a tempónk, mint az RP-é és a Ferrariké, ami nagyon lelkesítő.”

„Ráadásul James Key és csapata komoly fejlesztésekkel készül a következő hetekre és hónapokra, szóval minden a rendelkezésünkre állhat, hogy a kibővült középmezőny elején legyünk. Ahogy mondtam, az egész csapat miatt örülök az eredménynek, a közvetlen feletteseim, Piers Thynne, James Key és Andrea Stella remekül dolgoztak együtt velem és a csapatukkal, hogy összejöjjön ez az eredmény.”

„Emellett pontos tervünk van arra, hol fejlődjünk tovább csapatként, és az ilyen eredmények mutatják, hogy jó irányba haladunk. Arra is rá kell ébrednünk, hogy infrastruktúra szempontjából van még mit fejlődni, mert ebben a kategóriában még nem vagyunk az éllovasok közelében. A csapat működtetése szempontjából is tudunk előrelépni, de látni, hogy az első lépések kifizetődnek, szóval reménykedünk a jövőben.”

