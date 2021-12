Seidl: az FIA és a csapatok közötti párbeszédet nem kéne adásba tenni

Múlt hétvégén elég nagy visszhangot kapott az a párbeszéd, amely Michael Masi versenyigazgató, valamint a Red Bull csapatmenedzsere, Jonathan Wheatley között zajlott le a második piros zászlós megszakítás során.

Max Verstappen ugyanis az előző rajtnál elvileg a pálya elhagyásával tudta megtartani az első helyét, de a baleset miatt gyorsan érkező újabb megszakítás miatt nem volt lehetőség arra, hogy a pályán adja vissza pozícióját Lewis Hamiltonnak.

A piros zászló alatt így Masi azt javasolta a Red Bullnak, hogy megoldást jelentene a helyzetre, ha Verstappen visszakerülne a harmadik helyre Hamilton mögé, és így nem járna később a hollandnak büntetés.

Miközben ez csak egy javaslat volt Masitól, hogy ne kelljen az ügyet a versenybírák elé terjesztenie, olyan szavak hangzottak el, mint például „ajánlat”, így sokan úgy értelmezték ezt, hogy alkudozás történik a felek között, ez pedig sokaknál elég furcsán adta ki magát.

Christian Horner csapatfőnök egy „bazárban” történő üzletkötéshez hasonlította, miközben Masi később elmagyarázta, hogy ez egy teljesen normális folyamat volt a részéről, amely azonban a piros zászló miatt nagyobb figyelmet kapott.

Seidl most arról beszélt, hogy az egész botrányt el lehetett volna azzal kerülni, ha nem teszik adásba a beszélgetést, ami egyébként idén vált rendszeressé az F1-es közvetítésekben. „Szerintem csak azért van ebből vita, mert adásba teszik. Korábban ilyesmit nem lehetett hallani és ez nagy különbség.”

„Én a magam részéről sosem voltam ennek rajongója, mert sok minden hangzik el, biztonsággal kapcsolatos dolgok és hasonlók, ezeket pedig nem feltétlenül kéne megmutatni, de ez csak az én véleményem.” Seidl szerint pedig ez az egész az üzenetek tartalmára is hatással van, mert így a felek tudják, hogy milliók fogják őket hallani.

„Nem hinném, hogy a kommunikáció alapjai megváltoztak volna. Talán még kontrolláltabb is, mint régen, mert mindenki tudja, hogy adásba kerülnek” – vélekedik a német csapatvezető. Sokak szerint még részben nevetséges is, ahogyan a csapatok próbálják befolyásolni az FIA döntéshozását, és nyomást gyakorolni a bírákra, hogy számukra kedvező ítélet szülessen.

A szaúdi futam pedig egy újabb jó példája volt annak, ahogyan a Red Bull és a Mercedes is igyekezett minél inkább maga mellé állítani az FIA-t, ebből most azonban (ismét) a csillagosok jöttek ki jobban, hiszen végül Verstappen volt az, akit kétszer is büntettek.

Masi figyelmeztette a bajnokságért küzdőket