Seidl a McLaren győzelméről: „Ricciardo egyből elment aludni”

Most már több mint egy hét telt el a monzai hétvége óta, így némileg volt idejük felfogni a történéseket. „Rég tudtunk már győzelmet ünnepelni. Ezért is volt ez annyira fontos nekem is. Ezek az érzelmek éltetnek minket. Jó volt látni a felszabadult energiát” – mondta Seidl az F1-Insidernek és a Sport1-nek.

Csak egyetlen ember volt, aki azonban már hamar eltűnt az ünneplésről: Daniel Ricciardo. „A monzai hétvége intenzív volt, még az este is eléggé hosszúra sikerült. Daniel egyből elment aludni, szóval én vettem át a buli vezetését a srácokkal. Utána viszont Wokingban behoztuk a lemaradást.”

„Ricciardo szempontjából nagyon fontos volt ez a siker a nehézkes csapatváltás után. A múltban már megmutatta, hogy ő az egyik legjobb. Ezért is akartuk őt leigazolni. Remélem, visszatér a korábbi énje. Két erős pilótára lesz szükségünk, ha sikeresen meg akarjuk támadni a csúcsot.”

A győzelem ellenére azonban Seidl a már tőle megszokott módon realista marad. „A Red Bull és a Mercedes mindig az első helyért mehet, mi még nem. Ugyan talán még adódhatnak lehetőségek idén, de normálisan látjuk a helyzetet. Tudjuk, hogy a többiek még előttünk vannak. A Ferrari elleni harc is nehéz lesz.”

A német szakember tudja, hogy hogyan lehet visszajuttatni a McLarent az élre hosszabb távon. Tudja azt is, hogy a csapategység elképesztően fontos. „A Red Bullhoz és a Mercedeshez viszonyítva még hosszú út áll előttünk. Meg vagyok azonban győződve arról, hogy a jövőben minden futamon harcolhatunk majd velük. Megvannak az ambícióink.”

„Az infrastruktúra és a szélcsatorna terén még le vagyunk maradva. Az első autó, amelyet az új szélcsatornában fogunk fejleszteni, nem lesz kész, csak 2024-ben. Megpróbáljuk azonban lerövidíteni ezt az utat az új szabályokkal. A mostanihoz hasonló sikerek pedig új energiát adnak nekünk” – zárta gondolatát a wokingiak csapatfőnöke.

