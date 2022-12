Seidl 2025 végén mindenképpen elhagyta volna a McLarent, nem érte meglepetésként Brownt a távozása

A Forma-1 történetének talán első csapatfőnök-keringőjén a Ferrarihoz tartó Frederic Vasseur helyét részben Andreas Seidl foglalta el a Saubernél, akinek így három éve lesz arra, hogy lefektesse az Audi Forma-1-es csapatának alapjait, miközben a csapat mindennapos teendőire még kinevezhet maga alá egy csapatfőnököt.

Bár a nyilvánosság csak most értesült Seidl távozási szándékáról, Zak Brown vezérigazgató elmondása szerint már egy ideje tudták, hogy Seidl a Forma-1 legújabb gyári csapatánál szeretne majd dolgozni, így volt idejük kényelmesen előkészíteni csapaton belül Andrea Stella előléptetését.

„Ugorjunk is egyből a közepére, úgy tűnik, nincs unalmas nap a McLarennél és a Forma-1-nél sem” – köszöntötte többek között a Motorsport.com képviselőit Zak Brown a csapat sajtótájékoztatóján, amelyen meglepő részletességgel mesélte el Seidl távozásának hátterét.

„Andreas, aki eddig fantasztikus munkát végzett nálunk, a szezon közepén nagyon őszintén elmondta nekem, hogy a szerződésének 2025-ös lejárta után minden bizonnyal távozni fog tőlünk. Elég egyértelmű, hogy hova ment volna, amit maximálisan megértek a múltja miatt.”

„Akkor úgy gondoltuk, hogy folytatjuk a közös munkát, mert továbbra is remek a kapcsolatunk. A tervünk az volt, hogy már most, az év végén bejelentettük volna, hogy 2025 végén változni fog a csapat vezetése. Az első ember, akit már akkor meg akartam keresni ezzel a feladattal, a mellettem ülő úriember, Andrea (Stella). Nem tudtam biztosra, hogy elvállalná ezt a feladatkört.”

„A Forma-1-ben azonban felgyorsultak az események, és amikor világossá vált, hogy Fred (Vasseur) a Ferrarihoz megy, (a Sauber tulajdonosa) Finn Rausing – akit már több évtizede ismerek és nagyon jó a kapcsolatunk – felhívott, hogy van-e esély arra, hogy Andreast a korábban megbeszéltnél korábban elengedjük.”

„Egyből azt válaszoltam, hogy amennyiben Andrea elvállalja a csapatfőnöki pozíciót, akkor örömmel, mert mindenki már most elfoglalhatja azt a helyet, akkor meg akarja valósítani a hosszútávú céljait. Andrea egy ideig nem tudta, hogy Andreas már döntött arról, hogy 2026-tól mindenképpen máshol folytatná a pályafutását, azonban így is nagyon gyorsan igent mondott a felkérésre. A pilótáink, a csapattagjaink és én is nagyon örülök annak, hogy Andrea lesz a jövőben a csapatfőnökünk, aki a Ferrari mellett már a McLarennél is óriási tapasztalattal rendelkezik.”

„Ismeri a csapatot kívülről-belülről, és nem fél elvégezni a piszkos munkát, ha a versenycsapatról van szó. Mi is izgatottan várjuk az előttünk álló időszakot, tehát így jutottunk el a mai naphoz.”

Míg a Red Bull és az Aston Martin 2021-ben a bíróságig ment, miután nem tudtak megegyezni Dan Fallows kötelező szabadságáról, Brown kijelentette, hogy Seidl őszintesége miatt nem akartak kiszúrni vele egy hosszabb kertészkedési idővel.

„Nem fogok belemenni a részletekbe, de elég időt adott nekünk a saját dolgaink rendezéséhez. Mint mondtam, a tervünk az volt, hogy (2025 végéig) folytatjuk a közös munkát. Tudom, hogy sok csapat szereti kijátszani a konkurenciakizárási gyakorlatot, de szerintem mi bebizonyítottuk a McLarennél, hogy jó kapcsolatokkal mindkét félnek megfelelő módon is fel lehet mondani egy megállapodást.”