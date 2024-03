Sebastian Vettel: Van még egy kis dolgom a Forma-1 világában...

Sebastian Vettel 35 évesen, 2022 végén döntött úgy, hogy visszavonul az F1-ből, miután 4 világbajnoki címet, 53 futamgyőzelmet, 122 dobogós helyezést és 57 pole-t szerzett a 299 nagydíján.

Azóta többször is felmerült, hogy a német visszatérhet, tavaly arról pletykáltak sokat, hogy a WEC-ben versenyezhet, idén pedig Hamilton Mercedestől való távozásakor merült fel a sajtóban, hogy visszatérhet, illetve tesztelte a Porsche WEC-autóját.

Nemrég egy interjúban Vettel megerősítette, hogy valóban beszélt a Mercedes-csapatfőnök Toto Wolffal azt követően, hogy Lewis Hamilton bejelentette azt átigazolását:

„Csak arról beszéltünk Totóval, hogy elég sok minden történik a Mercedesnél, specifikusan arról viszont nem, hogy én vehetném át Lewis helyét” – jelentette ki Vettel az n-tv-nek, de hozzátette:

„De még van egy kis dolgom a Forma-1 világában, már idén is. Látni lehet majd, hogy megtörténik-e a dolog. És többek között ezért is beszéltem Totóval” – mondta a négyszeres világbajnok.

Vettel könnyen lehet, hogy egy ahhoz hasonló akcióra készül, mint a tavalyi Japán Nagydíjon, amikor meghívta az F1-es pilótákat és csapatfőnököket, hogy építsenek és tervezzenek vele együtt rovarhoteleket a versenypálya belső részén, hiszen nagyon fontos számára a fenntarthatóság.

Emellett még a visszavonulása előtt, a 2022-es Brit Nagydíjon Silverstone-ban teljesített néhány bemutatókört Nigel Mansell egykori világbajnok autójával, hogy a FW14B-ben klímasemleges üzemanyaggal hirdesse a fenntarthatóságot a motorsportban.

Vettel azt is elmondta, továbbra is nyitott a sporttal kapcsolatos jövője, azonban ez nagyban függ attól is, hogy a családja mit szeretne, és nagyon élvezi a feleségével és a három gyerekével töltött időt is – erről is az n-tv-nek beszélt:

„Néha az történik, hogy az egyik kisember azt mondja, hogy ’apa, ne csináld ezt’. És akkor ez nagyjából el is dőlt. Nagyon élvezem a családommal töltött időt az elmúlt másfél évben.”

„Forma-1-es visszatérés? Talán újra meg fog változni a kedvem ezzel kapcsolatban. Néha megfordul a fejemben és gondolok erre. Viszont sok a 24 verseny, és tudom, hogy hogyan állnék hozzá a munkához és milyen sok feladat van a versenyhétvégéken kívül is az F1-ben” – fogalmazott a kemény munkamoráljáról is ismert Vettel.

