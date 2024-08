Sebastian Vettel miatt reménykedik mindkét címben a McLaren

Lando Norris fölényes győzelme a Holland Nagydíjon lángra lobbantotta mind az ő, mind a McLaren bajnoki reményeit - még akkor is, ha Max Verstappen és a Red Bull még mindig tisztes előnnyel vezet a vonatkozó ponttáblázaton.

De annak alapján, hogy Norris mekkora előnnyel zárt Zandvoortban, és 2024 legnagyobb győzelmi különbségét produkálta azzal, hogy 22,896 másodperccel Verstappen előtt ért célba, van egy olyan irányvonal, amely a McLarennek reményeket ad mind a csapat-, mind az egyéni bajnoki harcban.

A konstruktőri bajnokságban a McLaren már csak 30 ponttal van lemaradva a Red Bull mögött - miután a hétvégén 12 ponttal faragta le riválisa előnyét.

A pilóták csatájában Norris már 70 ponttal van lemaradva Verstappen mögött, miután a győzelmet és a leggyorsabb körért járó pontot is begyűjtve nyolc pontot vett el tőle. Ha a szezon hátralévő kilenc futamán megismétli ezt a győzelem/leggyorsabb kör teljesítményt, akkor ez elég lenne ahhoz, hogy bajnokként zárja az évet.

Egy ilyen sorozat nehéz feladat, de a McLaren azt mondja, hogy visszatekintett a történelemre - és különösen arra, ahogy Vettel és a Red Bull a 2013-as nyári szünet után teljesen uralma alá hajtotta az F1-et -, hogy megmutassa, hogy ez a szintű dominancia teljesen lehetséges.

Vettel mellett 2013 első felében a Mercedes és a Ferrari is keményen küzdött a futamgyőzelmekért - de a helyzet drámaian megváltozott, amikor az F1 visszatért a nyári leállásból.

A Belga Nagydíjtól kezdve Vettel bebizonyította, hogy saját kategóriában versenyez, hiszen mind a kilenc futamot megnyerte, egészen az Abu-Dzabi-i szezonzáróig, és ezzel megszerezte negyedik és egyben utolsó világbajnoki címét.

A Holland Nagydíj után Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke elmondta, hogy a McLaren megjegyezte, amit Vettel több mint egy évtizeddel ezelőtt tett, hogy kontextusba helyezze jelenlegi kihívását. Arra a kérdésre, hogy most már mindkét bajnokságban partiban van-e, Stella így felelt: „Úgy gondolom, hogy a konstruktőri bajnokságban már a mostani verseny benne voltunk a csatában."

„A pilóták bajnokságában mindenképpen arra akartunk koncentrálni, hogy ez lehetséges. Még beszélgettünk is, és megnéztük, mit csinált Vettel 2013-ban, és azt mondtuk: 'mi is megcsinálhatjuk ugyanezt. Miért is ne?' Meg kell tartanunk a fókuszt. Azt kell gondolnunk, hogy ez lehetséges.”

Bár Stella a Holland Nagydíj hétvégéjén kifejtette, hogy szerinte a csapat zandvoorti formáját a pálya jellemzői tovább javították, elismerte, hogy amit a versenyen produkáltak, az messze meghaladta azt, amit lehetségesnek gondoltak.

„Azt kell mondanom, hogy teljesítmény szempontjából nagyon biztató volt. Ugyanakkor ez egy olyan pályán történik, ami úgy tűnik, hogy csak nagyon fekszik az autónknak, mint amilyen Magyarország volt. Még Magyarország után is azt mondta a [közönség], hogy 'Á, ez minden futamon kettős győzelem lesz'. De nem így van. Ez jelenleg nagyon pályafüggőnek tűnik.”

„De ez határozottan várakozáson felüli volt a kvalifikációs teljesítményt tekintve, a versenyteljesítményt tekintve, és bizonyos mértékig még a gumikezelés is nagyon jó volt, olyannyira, hogy Lando az utolsó körben a verseny leggyorsabb körét futotta.”

Míg a Stella úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben elgondolkodhat a világbajnoki sikereken, addig maga Norris úgy érezte, hogy nem helyes ilyesmiken gondolkodni.

„Az év első futama óta a bajnoki címért küzdök. Nem most történt hirtelen döntés. Jobban kell teljesítenem. Egész évben keményen dolgoztam, és még mindig 70 ponttal vagyok lemaradva Max mögött. Szóval elég hülyeség most bármire is gondolni.”

„Egyszerre csak egy-egy futamra koncentrálok, és csak folytatom, amit most csinálok, mert nincs értelme előre gondolkodni és a továbbiakra gondolni.”

