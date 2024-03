Sebastian Vettel is esélyes lehet a Mercedesnél? Wolff és Vettel is nyilatkozott

Sebastian Vettel 2022 végén vonult vissza a Forma-1-ből, de nyitva hagyta az ajtót egy esetleges visszatérésre. A Motorsport.com testvéroldala, a német Motorsport-Total.com írt először arról még február közepén, hogy Vettelt érdekelné a visszatérés, ha a Mercedes ülést kínálna neki.

Ez az információ most beigazolódni látszik: a svájci NZZ ugyanis pénteken nagyinterjút közölt Vettellel, amelyben a négyszeres világbajnok arról is beszélt, hogy meglepte őt Hamilton Ferrarihoz való igazolása, és hogy már váltott rövid SMS-eket Toto Wolffal.

Watch: Videón az első körök a 2024-es Aston Martinnal

Vettel azt is kifejtette, hogy a visszatérés „egyelőre nem téma számomra, azért sem, mert 36 évesen még a világ összes ideje a rendelkezésemre áll. Egyelőre nincsenek aktív terveim arra vonatkozóan, hogy visszatérjek az F1-be”. Amikor azt kérdezték, hogy ez egy egyértelmű nem-e, így válaszolt: „Nem az.”

„Talán eljön az a pont, amikor azt mondom, hogy szeretnék visszatérni, ha mentálisan úgy érzem, hogy hirtelen lenne értelme a visszatérésnek. Jelenleg azonban jól megvagyok az F1-ben való versenyzés nélkül is. Nem mondok egyértelmű igent, de egyértelmű nemet sem.”

A Vettelhez közel állók azt beszélik, hogy a háromgyermekes apuka egyrészt nagyon élvezi az új, lassabb mederben folyó életét, azonban jobban hiányzik neki a versenyzés, mint eredetileg be akarta volna vallani. „Ez egy folyamat, és valószínűleg nálam is még mindig tart. Néha hiányzik a régi világ izgalma” – vallotta be.

Még több F1 hír: Forma-1 Ricciardo dühös magára a félresikerült bahreini időmérője után

A nemzetközi motorsportba már 2024-re visszatérhetett volna Vettel, ugyanis tárgyalásban állt a Jota Porsche WEC-csapatával, ahol Jenson Button egyik csapattársa lehetett volna – az üzletet viszont nem ütötték nyélbe. A jelenlegi állás szerint úgy tűnik, 2023 után 2024-et is kihagyja a német, aki elismeri: „Vannak dolgok, amik hiányoznak. A pillanatnak éltem, a versenyzésnek. Ez az, ami a legjobban hiányzik.”

A nagy kérdés: még ha igazak is azok az értesülések, melyek szerint Vettel már jelezte is az érdeklődését a Mercedes felé, akarja-e őt a Mercedes? Wolff azt mondta, Melbourne után születhet döntés arról, hogy milyen irányba mennek a Hamilton utáni pilótájuk kapcsán.

A csapatfőnök a Sky-nak arról nyilatkozott, hogy 3-4 futam után fognak dönteni arról, hogy egy tapasztaltabb vagy egy fiatalabb versenyzőt választanak, a Motorsport-Total szerint pedig ez amiatt lesz így, mert Melbourne után már az F2 is túl lesz 3 hétvégén, és kicsit világosabbá válik, hogyan boldogul Antonelli az F2-ben. A 17 éves Mercedes-juniort Wolff máris csodagyereknek titulálja.

Watch: Bemutatkozott a Ferrari 2024-es F1-es autója

Ugyanakkor Antonelli kihagyta az F3-at és ezen a hétvégén már az F2-ben indul – tehát nagyon meredek karrier lenne, ha 2025-re már a Mercedesnél kapna ülést. A szezon első F2-es versenyén csak a 14. lett az olasz pilóta.

Sok jel utal tehát arra, hogy a Mercedes inkább egy tapasztaltabb pilótára voksolhat arra az 1-2 évre, amíg Antonelli nem áll készen a német istálló ülésére. Olyan nevek merülhetnek fel, mint Alonso (Wolff már találkozott a menedzserével, Briatoréval), Sainz, Ocon vagy Hülkenberg.

És persze Vettel: „Sebastian egy szuper srác, egy valódi óriási ebben a sportban” – mondta Wolff. A Mercedes viszont abban a helyzetben van, hogy övék a mezőny egyik legvonzóbb ülése, és Wolff jelenleg „olyan számokról is hívásokat kapok, amiket nem is ismertem. Néha felteszem a kérdést, hogy vegyem-e fel egyáltalán a telefont?”

Alonsót eközben már az Aston is sürgeti, hogy hosszabbítsa meg a szerződését, amit a spanyol nem feltétlenül fog megtenni, amíg esélye lehet a Mercedesnél. A paddockban pedig sokan arra gyanakodnak, hogy ha Wolffnak választania kell Alonso és Vettel között, akkor inkább Alonso mellett dönt.

Wolff a Sky-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy ellentétben a paddock egyes szakértőivel nem gondolja, hogy Vettel aktív pályafutása utolsó éveiben már nem volt elég gyors – de azt nem tudni, valóban így gondolja-e, vagy csak udvariasságból fogalmazott így.

Akárhogy is: Vettelnek hiányzik a Forma-1, és ebből a német már nem is csinál titkot. Az NZZ-nek adott interjúban elárulta: „Az utolsó versenyem utáni első nagydíjon akartam tartani egy detoxikálást. A szabadedzéseket nem is néztem, de nem sokkal az időmérő előtt be kellett adnom a derekam, és bekapcsoltam a TV-t.”

„Természetesen még mindig érdekel a sport, még ha már nem is állok olyan közel hozzá. A feleségemmel nézem, és általában akaratlanul is kommentálok. A feleségem azt mondta, most kezdte el igazán megérteni az F1-et. És amikor igazam van egy bokszutcai stratégia kapcsán, az olyan, mint olaj a tűzre” – mondta mosolyogva Vettel.

Eközben így rádiózott a két Alpine az utolsó rajtsor megszerzése után, míg Hamilton megmagyarázta, miért maradt el ennyivel Russelltől.