„Schumachernek magának kellett vezetnie, Hamiltonnak viszont van segítsége”

Jackie Stewart is beszállt ebbe a beszélgetésbe, és elmondta, hogy Hamiltont nem lehet az egyik legjobbnak tekinteni, mivel „az autó és a motor annyival jobb, hogy az szinte már igazságtalan a többiekkel szemben”.

Azt is hozzátette, hogy nehezen tudná azt mondani, hogy Hamilton minden idők legnagyobbja. Ez az összehasonlítás azonban az F1 korábbi mindenható urának, Bernie Ecclestone-nak a figyelmét is felkeltette.

Még több F1 hír: Baretto: Pereznek minden bizonnyal nem lesz helye jövőre

A brit a sorozat élén volt Schumacher domináns évei alatt, amikor a német sorra nyerte a bajnoki címeket 2000 és 2004 között. Sokan gondolták akkor úgy, hogy a rekordjait sosem lehet majd elérni, nemhogy megdönteni, Hamilton viszont most ennek kapujában van.

Ezen a hétvégén a Mercedes pilótája újra megpróbálhatja megszerezni pályafutása 91. sikerét, a 44 pontos bajnoki vezetésének hála pedig nagyon úgy tűnik, hogy az év végén meglehet neki Schumi hét világbajnoki elsősége is.

Ecclestone-t is természetesen arról kérdezték, hogy ki a jobb kettejük közül. „Schuey nagyrészt egyedül vezette az autót, amikor a versenyzett” – kezdte Ecclestone az AFP-nek. „Hamiltonnál már isten se tudja, hogy ki segít neki, ki mondja meg, hogy milyen a guminyomás, hogy milyen sebességgel veszi a kanyarokat.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„A régi időkben ott volt Alain Prost, akit én igazán nagyra tartok, és amikor lendült a zászló, hogy kezdődik a futam, onnantól ő egyedül volt, manapság viszont nem ez van. Nem lehet semmi rosszat mondani Lewisra, nem lehet azt mondani, hogy nem jó. Nem ez a lényeg.”

„Hogy mennyire jó másokhoz viszonyítva? Szuper tehetséges, és ott lenne a legjobb öt pilóta között az elmúlt 30 évben. Jobb volt, mint Michael? Michael jobb lett volna abban a Mercedesben? Nem lehet megmondani.”

A 89 éves egykori vezető úgy véli, hogy Hamilton a pályán kívüli dolgokban emelkedik ki a többi pilóta közül. A címvédő az F1-en kívüli életet is imádja, divatkarrierbe is kezdett, és még a zene világába is belekóstolt.

Michael Schumacher, Ferrari F2005 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„Azt mondanám, hogy nincsenek korlátai abban, amibe belefog. Ahogyan öltözködik; ha nem tudnád, hogy Lewis egy versenyző, akkor nem is tudnád róla megmondani, míg ha megnézzük mondjuk Nelson Piquet-t vagy Schumachert, rajtuk látni lehetett, hogy autóversenyzők, úgy is öltözködtek.”

„Az volt az életük, amit csináltak, vagyis a versenyzés, Lewis számára viszont a versenyzés nem csak versenyzés. Így talán könnyebb elmagyarázni. Ő másfajta életet él” – zárta le a témát Bernie Ecclestone, nem formálva egyértelmű véleményt.

Norbert Haug szerint is helye van Mick Schumachernek az F1-es mezőnyben.

Leclerc felborult, de rögtön ment tovább: World RX Esports