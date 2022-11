Schumacher: Wolffról: lekötelez, apámnak sem okozott gondot a Ferraritól a Mercedeshez igazolni

Határozatlan ideig nem csak Daniel Ricciardo, de Mick Schumacher is most teljesítette az utolsó Forma-1-es időmérőjét, a Haas pilótája pedig csapattársát, Kevin Magnussent legyőzve be is jutott az időmérő második szakaszába.

„Kár, hogy a Q3-hoz már nem volt elég gyors az autónk, de a mezőny nagyon szoros volt most” – értékelte a német Sky-nak az időmérőjét Schumacher, aki idén 16-6-ra kapott ki Magnussentől az időmérős párharcukban.

Most, hogy Logan Sargeant az F2 sprintfutamán szerzett 6. helyével szinte 100%-ban biztosította a Forma-1-es versenyzéshez szükséges szuperlicencet, Schumacher legjobb esetben is csak tartalékpilótaként maradhat a Forma-1-es paddockban.

Schumacher nem csak a Haas ülését veszíti el, de egybehangzó sajtóértesülések szerint a Ferrari pilótaakadémiájától is távozik a 23 éves versenyző, akinek viszont a Mercedes dobhat még mentőövet.

A Mercedestől Stoffel Vandoorne és Nyck de Vries is távozik a 2023-as szezon előtt, miután a csillagos márka kivonult a Formula E-ből, Daniel Ricciardo pedig végül a Red Bullhoz tér vissza, így jelenlegi állás szerint nem marad szuperlicenccel rendelkező tartalékosa a Mercedesnek.

Toto Wolff többször is elismerően beszélt már Mickről, az év utolsó futama előtt pedig Schumacher is elismerte, hogy tárgyalt már a Mercedesszel.

„A Mercedes egy nagyszerű márka, és fantasztikus eredményeket értek el a Forma-1-ben. Most vizsgálom a lehetőségeimet, és a Mercedes is köztük van” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Schumacher.

„Egykor az apám is a Mercedes versenyzője volt a Ferrari után, szóval nem értem, miért ne igazolhatnék én is egyik csapattól a másikhoz. Remélhetőleg jó döntést hozok majd. Lekötelez, hogy a Mercedes és különösen Toto ennyire nagyra értékelik a munkámat.”