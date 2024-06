Schumacher: Verstappen számára a McLaren lehet a legvonzóbb csomag

Sorsdöntő hétvégére kerülhet sor hamarosan Kanadában, hiszen ha a Red Bull ezen a versenyen sem tudja a nyertes formáját hozni, nagy változások történhetnek a pilótapiacon, legalábbis erre számít Ralf Schumacher.

Az egykori Forma-1-es pilóta szerint Max Verstappen számára csupán az a fontos, hogy nyertes autót kapjon – ezt maga a holland is megerősítette némi finomhangolással –, így ha a bikások teljesítménye valóban visszaesett, ráadásul Newey is távozik, a holland is elhagyhatja az istállót.

„Egyáltalán nem, nem hiszem” – jelentette ki Ralf Schumacher a Formel1.de YouTube-csatornáján, mikor arról kérdezték, hogy Max Verstappen maradása a bikásoknál kőbe van-e vésve. „Max Verstappen a legjobb autót fogja keresni.”

„És egy dolog szintén világos: jelenleg ez nem a Red Bull. A McLaren a legteljesebb csomag. A Red Bullt egyszerűen nehéz vezetni. A Max-faktor nélkül Imolában sem nyertek volna” – értékelte a közelmúlt eseményeit Ralf Schumacher.

„Úgy gondolom, hogy elméletileg az autó remekül működik, de azt is hiszem, hogy az autó határai, beleértve az aerodinamikai stabilitást is, szóval ezt a konstrukciót olyan keményen kell vezetni, hogy már nem megy át a rázóköveken, nem megy át a bukkanókon.”

Mint ismert, a hollandnak 2028-ig szóló szerződése van, így pedig a tervek szerint a nagy szabályváltoztatások után is a bikásokkal tervez maradni, ám a Mercedes nagy erőkkel dolgozik azon, hogy megszerezze a pilótát. Schumacher szerint a Monacóban látott küszködés segíthet Wolffnak.

„És ennek megfelelően azt gondolom, hogy ez egy probléma, egy nagy probléma. És ha nem oldják meg, akkor Max valamikor arra fog jutni, hogy le kell lépnie.”

Eközben az emlegetett McLaren arra biztatja az Andrettit, hogy vásároljon fel egy mostani csapatot annak érdekében, hogy bekerülhessenek a Forma-1-be.