Schumacher vakmerő hobbija, amely akkor is élesen tartja őt, ha nem versenyez

A német versenyzővel még a Kanadai Nagydíj során ült le interjút készíteni a Motorsport.com egyik újságírója, aki megkérdezte tőle, miket szeret csinálni a szabadidejében. A szokványos válaszok mellett, mint amilyen az edzés és a biciklizés, volt azonban egy olyan is, amely már egyáltalán nem olyan hétköznapi.

„Ejtőernyőzni is szeretek” – mondta. A szeretet szó azonban igazából nem is állja meg teljesen a helyét, mivel Schumacher részletesebben is elmondta, milyen fontos szerepet játszik az életében ez az extrém időtöltés.

„Az első ejtőernyős ugrásomkor azt hiszem nyolc vagy kilencéves lehettem. Természetesen tandemugrás volt. Az emelkedés során nem voltam érte annyira oda, de aztán a nővérem megcsinálta, ezért úgy voltam vele, hogy ha neki megy, akkor nekem is meg kell tennem. Szóval csukott szemmel ugrottam ki, de annyira élveztem, hogy rögtön újra felmentem.”

„Aztán amikor elég idős lettem, már egyedül is csináltam. Akkoriban 16 éves voltam. Mostanra 1600-szor ugrottam már és engedélyem is van.” Schumacher azt is elmondta, hogy az adrenalinnal teli szabadidős tevékenysége, amelyet egyébként Lewis Hamilton is nagyon szeret űzni, lehetővé teszi számára, hogy versenyzőként javítson a felkészülésén.

„Ez nemcsak egy lehetőség arra, hogy jobban megismerjem a testem, de ott van a lábak, kezek, a test, a fej és a szemek koordinációja is. Egyfajta elképzelést ad arról, mit kell csinálni versenyzés közben, de közben az időjárásról és a szélről is szerzel valamennyi tudást.”

„Néha furcsa helyzetbe kerülsz és olyankor gyorsan kell cselekedned, hasonlóan a versenyzéshez, de ez segít újra és újra átélni ezt az érzést, ráadásul úgy, hogy nincs körülötted a versenyautó biztonsága. Imádom ezt csinálni, mert ez olyasmi, amit korábban az édesapámmal közösen csináltunk” – mondta az ejtőernyőzésről Schumacher.

A célja eközben továbbra is a Forma–1-es visszatérés, ezt már többször is egyértelműen kihangsúlyozta. Idén is a Mercedes tartalékosa, miközben az Alpine-nal versenyez a WEC-ben. Ott eddig remekül teljesít, és elmondása szerint egy másik csapattal és bajnokságban való versenyzés lehetővé teszi számára, hogy teljesebb pilóta legyen.

Bizonyítania persze bőven van még mit, és mindezt szeretné a pályán megtenni, szeretné elhallgattatni a kritikusait is. „Az Alpine-nal való közös munka lehetőség egy F1-es istálló számára, hogy jobban megismerhessen engem. Lehetővé teszi, hogy teljesebb pilóta legyek és kipróbáljak különböző szakágakat, mert ez jobb esélyeket biztosít, még ha csak egy százalékkal is.”

„Az én hátteremmel most már extra értéket tudnék adni egy csapatnak. Kemény időkön kell keresztülmenned, hogy bizonyítsd, milyen fából faragtak, én azonban úgy sétálhatok be a paddockba, hogy mosolygom és motivált vagyok. Addig fogok próbálkozni, amíg nem járok sikerrel, és nem látom okát annak, hogy feladjam.”

„A fókusz az, hogy visszakerüljek az F1-be, ez volt az álmom gyerekkorom óta és nem fogom ezt feladni. Még mindig sok mindent kell bizonyítanom. Sok ember, akik ismernek engem, látták ezt a kisebb kategóriákban, azok viszont, akik csak a Haasnál láttak engem, nem.”

„Nem hiszem, hogy be kéne adnom valahová az önéletrajzom, az emberek látták, miket értem el. Az viszont nem ismert, hogyan dolgozom a háttérben, mert az zárt ajtók mögött marad. Ha az emberek tisztában lennének azzal, milyen keményen dolgozom, akkor máshogy tekintenének rám” – zárta az interjút Schumacher, akinek reális esélye egyedül talán az Alpine-nál van az F1-es visszatérésre.

