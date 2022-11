Schumacher utolsó nagy esélye következik Brazíliában?

A visszaszámlálás elkezdődött. Günther Steiner csapatfőnök és Gene Haas tulajdonos pontokat akarnak látni Schumachertől. Most a brazil hétvége következik, ahol két esély is lesz arra, hogy ez megvalósuljon, hiszen most jön az idény utolsó sprintfutama.

Persze az is lehet, hogy már eldöntötték, ki lesz Kevin Magnussen csapattársa 2023-ban, de még nem jelentették azt be, mint ahogyan az is előfordulhat, hogy ténylegesen kivárnak Abu Dhabiig, hogy minden lehetőséget megadjanak Schumachernek a jó szereplésre.

Bármi is lesz végül, Schumacher mindenképpen izgatottan várja Interlagost: „Szeretem ezt a pályát, mert remek a ritmusa. Ez volt az egyik első F1-es pálya, melyet virtuálisan felfedeztem magamnak. Már a legelején megtetszett.”

Ezen okból kifolyólag pedig úgy érzi, tényleg lehet esélye egy jó szereplésre most hétvégén. „Tudom, hogy a sprintformátum kínálja a legjobb lehetőséget, de ehhez mindennek jól kell alakulnia már az első edzéstől, mivel a 60 perces gyakorlás után máris jön az időmérő. Ez egy komoly kihívás, de én készen állok rá.”

Ahhoz, hogy pontokat gyűjtsön, vélhetően keményen kell majd versenyeznie, ő pedig pontosan erre készül: „Ha túl óvatosan vezetsz, akkor nagy esély van arra, hogy üres kézzel távozol. Muszáj lesz megragadni minden lehetőséget, hogy pontokat szerezzünk” – hangsúlyozta Schumacher.

