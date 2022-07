Schumacher tárgyalni szeretne az FIA-val a Francia Nagydíj előtt

A stewardok összesen nem kevesebb, mint 43 szabálysértést regisztráltak a Red Bull Ringen. Lando Norris, Csou Kuan-jü, Pierre Gasly és Sebastian Vettel is öt másodperces időbüntetést kapott a futam során.

Sergio Perez a sprintfutamon a 13. rajtkockából indulhatott csak, miután a Q3-as és Q2-es leggyorsabb idejét is elvették a pályahatárok megsértése miatt. Több pilóta frusztrációját fejezte ki a szabályokkal kapcsolatban a hétvége után.

Mick Schumacher egyike azoknak a pilótáknak, akik változást szeretnének, és nagyon jól tudja, hogy a pályahatárok betartása már az F2-ben is komoly problémát jelentett és jelent most is. A Haas pilótája úgy véli, hogy a Forma-1-nek még a Francia Nagydíj előtt foglalkoznia kell a problémával. A Paul Ricard széles bukóterekről ismert, ami ismét nagy problémát jelenthet a pályahatárokkal kapcsolatban.

„Kicsit értelmetlen, hogy öt másodperces büntetést kapunk, ha egy centiméterrel letérünk a pályáról. Általában, amikor letérsz a pályáról, nem nyersz időt ezzel. Ehelyett időt veszítesz" - magyarázta Schumacher a RacingNews365 szerint.

„Ezt meg kell majd beszélnünk. Meg kell néznünk, hogy tudunk-e valamit javítani a következő futam előtt, mert különösen a Paul Ricard-on ez nagy problémát okozhat” – tette hozzá a német, gyors megoldást remélve.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is egyetért Schuamcherrel: „Elég sok időt lehet nyerni. Persze ott van egy hektárnyi aszfalt, szóval gyakorlatilag meghívás arra, hogy térj le a pályáról" – mondta el véleményét Verstappen és Perez főnöke.

Íme, a 2022-es F1-es Francia Nagydíj menetrendje

