Schumacher szokásos másodéves „ugrása” talán nem történik meg

A német pilótánál a kisebb kategóriákban megfigyelhető volt, hogy az adott szériában eltöltött második szezonjában tudott már nagyon versenyképes lenni, míg a bemutatkozó évét főként a tanulás jellemezte.

Az F1-ben eddig egy idényt teljesített, így talán most is arra számíthatnánk, hogy Schumacher 2022-ben megint emelni tud majd a szinten. Steinernek viszont jó oka van azt gondolni, hogy erre most nem fog sor kerülni.

A pilóta teljesítményét persze nem lesz könnyű megítélni idén, mivel tavaly annyira rossz volt a Haas, hogy ahhoz képest lényegében bármi előrelépésnek számít. Ettől függetlenül viszont korántsem kőbe vésett dolog, hogy Schumacher akkora fejlődést mutat majd be.

„Mick esetében már így is elég sok előrelépést lehetett látni az idény utolsó futamain. A kisebb sorozatokban mindig óriásit ugrott a második szezonban. Ott azonban kevesebb versenyt is rendeznek, így előfordulhat, hogy az F1-ben már meg is történt a szokásos ugrása” – idézte a Haas csapatfőnökének szavait az Auto Motor und Sport.

„Persze mi annak is nagyon örülnénk, ha egy újabb komoly fejlődés következne nála.” Schumacher pedig vélhetően annak örülne, ha az autó is hatalmasat lépne előre, hogy végre legalább a pontszerzésért is harcba szállhasson, és ne csak csapattársával, Nyikita Mazepinnel tudjon küzdeni a mezőny végén.

A két fiatal pilóta tavaly több alkalommal is összekülönbözött a pályán, így Steinernek muszáj lesz rövid pórázon tartania őket, ha nem akar ütközéseket kettejük között. Egyelőre azonban még nem tartotta meg a szezon előtti fejmosását.

„Majd elmagyarázom nekik, hogy mi fontos és mi nem. Majd a tesztek alatt sort kerítünk rá. Bőven lesz időnk. Ha decemberben mondok nekik valamit, akkor februárra elfelejtik azt, de amúgy nem lesz nagy beszéd. Az autó remélhetőleg jó lesz a teszten. Utána már sokkal könnyebb az ilyesmit elmagyarázni.”

