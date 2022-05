Schumacher szerint zavarja az egoista Hamiltont, hogy Russell ilyen jól beilleszkedett

Miután öt szezont dolgozott együtt Bottasszal, Hamiltonnak 2022-ben új csapattársa lett. Russell egy ideje már téma volt a Mercedes vezetőségénél, 2021-ben pedig úgy döntöttek, hogy a Mercedes-program tehetségét felviszik a regnáló konstruktőri bajnok alakulathoz. Hamilton számára ez egy teljesen új helyzetet teremtett.

Schumacher a Motorsport-total.com szerint azzal érvel, hogy Russell más kaliberű, mint elődje, és mindenekelőtt következetesebb. Russell emellett képes pozitív légkört teremteni a csapaton belül, ami miatt nagyon népszerű. Ez általában olyasmi volt, amiben Hamilton volt eddig a vezér, és Schumacher szerint zavarja Lewist, hogy Russell most szintén ezt teszi.

Minden versenyző végső soron saját magáért küzd, és maga akarja megnyerni azokat a futamokat és vezetni egy csapatot. Míg Bottas szelíden belecsúszott a második pilóta szerepébe, addig Russell érkezésével egyértelműen nehezebb feladat vár Hamiltonra 2022-től. Schumacher biztos benne, hogy ez felemészti a hétszeres világbajnokot „100 százalékig”.

„Ő is olyasvalaki, aki felemeli az embereket - akárcsak Hamilton is. Szimpatikus és nagyon pozitív benyomást kelt a csapaton belül. Ő minden tekintetben egy nagyobb kihívás, mint Valtteri. Egyszerűen csak jobban tudja kezelni, és ez zavarja Lewist, ebben biztos vagyok” – mondta.

„Ez világos, végül is ő is egoista, mint ahogy mindannyian azok voltunk autóversenyzőként, és én is az voltam, ezt elismerem. Mindenesetre azt kell mondanom, hogy ez zavarni fogja. Száz százalék” – tette hozzá.

Schumacer szerint az sem kelt jó benyomást, hogy Hamilton állandóan panaszkodik, de legalább úgy tűnik, hogy elindult egy jobb irányba Miamiban. „Lewis még mindig küszködik az autóval, és sokat panaszkodik - oké, tudjuk, hogy amikor gyors volt , akkor is panaszkodott, de még mindig küzd ezzel a konstrukcióval. Legalább jó irányba halad” – zárta a Sky szakértője.