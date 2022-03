Schumacher szerint van még mit tanulnia Verstappennek

A Szaúd-arábiai Nagydíj záró szakaszában Verstappen felzárkózott riválisához, és támadni tudott. Első próbálkozásánál azonban becsapta Leclerc, aki - akárcsak Bahreinben - az utolsó kanyarban elengedte őt. Így a monacói a DRS segítségével ismét el tudott menni a holland mellett az egyenesben.

„Verstappennél most az tűnt ki, hogy Dzsiddában háromszor is megpróbált előzni a 27-es kanyar előtt, Leclerc pedig aztán az egyenesben a DRS-sel mindig vissza tudta őt előzni. Ez számomra érthetetlen'' - mondta a német a Sky Sportsnak adott rovatában. Michael Schumacher testvére szerint ez azt mutatja, hogy Verstappennek is van mit tanulnia.

Még több F1 hír: Binotto szerint Leclerc úgy vezet, mint egy világbajnok

„Én azért meglepődtem. Az volt az érzésem, hogy Verstappen tavaly nagy lépést tett az előzés terén. Bahreinben és Szaúd-Arábiában azonban nem ment neki olyan jól. Helmut Marko azt mondta, hogy Max így tervezte a mérnökével, de ezt furcsának találom. Véleményem szerint van még mit javulnia, mert majdnem tönkretette a gumijait abban a támadásban'' - zárta Schumacher.

A bajnokságban továbbra is Leclerc áll az élen, megelőzve ferraris csapattársát, a spanyol Carlos Sainz-cot. A monacói pilóta Bahreinben győzött, míg Verstappen egy technikai meghibásodás miatt nullázott. Dzsiddában már Verstappen zárt az élen, de Leclerc szorosan követte őt, ráadásul mindkét futamon bezsebelte a leggyorsabb körért járó plusz egy pontot.