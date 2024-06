Schumacher szerint aki Verstappent akarja, annak Marko érkezésével is számolnia kell

Ha egy dolog kiderült idén, az az, hogy Max Verstappen nagyon hűséges Helmut Markóhoz. Miután elkezdtek terjedni a pletykák arról, hogy a sportszakmai tanácsadót kitehetik a Red Bulltól, a holland versenyző azonnal a nyilvánosság elé állt, hogy tudassa, ezzel az ő elvesztését kockáztatnák.

Egy hónapja még arról szóltak pletykák, hogy Verstappen tárgyalást kezdhet a Mercedesszel, akik Markót is szívesen fogadnák. Erről azóta kiderült, hogy nem igaz, úgy tűnik, hogy mind ő, mind Marko is maradnak.

Ralf Schumacher, aki azonban töretlenül hisz benne, hogy Verstappen el fogja hagyni a Red Bullt, a Formel1.de-nek úgy nyilatkozott, amennyiben valóban a Mercedest választaná, akkor Markót is vinné magával.

„Én ezt úgy mondanán, hogy a Red Bullnál elég sokat változtak a pozíciók, Helmut Markóé is, szóval miért ne távozna? Erős kötelék fűzi össze őt Maxszal, együtt értek el mindent, emellett ő adott egykor esélyt Maxnak, szóval sokat is kap vissza tőle, én el tudom képzelni, hogy együtt távoznak.”

„Helmut és Toto most már jól kijönnek egymással, nem tudom, miért, de ezt jó látni, jobban tisztelik egymást. Néha van helye a csatának, de azután jobb, ha jóban vannak egymással a riválisok is. Toto válasza Mintzlaffnak elég csípős volt, nem az ő stílusa, meg is lepett.”

