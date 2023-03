Schumacher szerint a Mercedesnek fájdalmas beismerés következik saját műszaki csapatával kapcsolatban

Valaminek változnia kell a Mercedesnél a Bahreini Nagydíjon mutatott teljesítmény után, hogy ismét futamgyőzelmekért harcolhassanak, azonban azt talán még maguk sem tudják, hogy pontosan minek. A kérdést a Formel1.de feltette a volt pilótának, Ralf Schumachernek is, aki kifejtette:

„Nem hiszem, hogy valaha láttam volna ilyen őszintén és nyíltan beszélni a Mercedest a problémáiról eddig” – mondta Schumacher, aki szerint ez egy különleges lépés, de a problémák kiküszöböléséhez nem lesz elég, azok ugyanis látszólag csak felhalmozódtak a téli szünetben.

„A probléma nem csak az, hogy ez már a második év, amikor egy olyan autójuk van, ami nem képes a győzelemre, ráadásul felfalja a fiókcsapatuk is, hanem hogy most már el kell gondolkozni azon, mi a mélyebb probléma, ami ezt okozza. Elvégre van egy műszaki csapatuk, akik szentül hittek ebben a koncepcióban.”

A német szerint ez egy fájdalmas ráébredés volt számukra és most azt kell eldönteniük, hogy tovább akarnak-e menni ezzel a koncepcióval, és ami még fontosabb, ezzel a műszaki gárdával. Schumacher szerint a jelenlegi tervekkel nem fognak sokra menni, de ha változtatni is próbálnak, az is időbe fog telni.

A folyamat mindenképpen fájdalmas lesz, de mivel a hétvégi Szaúd-Arábiai Nagydíjon a bahreinitől merőben más pályán versenyez majd a Forma-1 mezőnye, a csapatnál látnak esélyt arra, hogy jobb eredményt érjenek el.