Schumacher Silverstone-ról: „Ez egy őrült hétvége lesz”

Silverstone-t a Forma–1 bölcsőjének is lehetne nevezni, hiszen ott rendezték meg az első világbajnoki futamot még 1950-ben. A pálya tele van történelemmel, a pilóták pedig nagyon szeretik. Így van ezzel a Haas ifjú német versenyzője, Schumacher is.

A 2020-as F2-es bajnok három egymást követő hétvége után végre kifújhatta magát, de máris várja a következő kihívást. „Fizikálisan és mentálisan is csúcsformában érzem magam. Engem nem zavart, hogy háromszor kellett versenyeznünk megszakítás nélkül.”

„Sőt, így több időt tölthettünk együtt csapatként a futamok között, fociztunk, kerékpároztunk, sütögettünk.” Most már azonban Silverstone-ra helyeződik a hangsúly: „Elképesztően izgalmas pálya, sok rajta a tempós szakasz, de azért vannak lassabb, igazán technikás részek is. A hosszú kanyarok miatt azonban nehéz szorosan követni a másikat.”

„Én viszont szeretek ott vezetni, lenyűgöz a helyszín gazdag történelme, a brit rajongók pedig semmihez sem hasonlíthatók. Csodás lesz tömött lelátók előtt vezetni. Jól emlékszem, amikor édesapám Benettonját vezettem Spa-Francorchamps-ban 2017-ben, és hogy mennyire jó volt látni azt a sok embert a nézőtéren.”

„Elég őrült lesz Silverstone-ban a 140 ezer szurkolóval!” A mostani hétvégét azonban nem csak ez teheti emlékezetessé. Most debütál ugyanis a sprintkvalifikációs futam is, amelytől a sorozat vezetői további izgalmakat várnak. Schumacher erről is beszélt egy kicsit.

„Természetesen máshogy közelítjük majd meg a hétvégét. Csak egyetlen szabadedzésünk lesz beállítani az autót, utána máris az időmérő következik. Van már néhány jobb teljesítmény a hátunk mögött, amelyeket főként annak lehet betudni, hogy egyre jobban megismerjük az autót.”

„Néha még szerencsénk is volt, mint például a 13. hely Bakuban. Az utóbbi hónapok munkája azonban kezd kifizetődni” – vélekedik Schumacher, aki tehát izgatottan várja már az előttünk álló nagydíjat és annak minden aspektusát.

