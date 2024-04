Schumacher: Sainznak mindig erős csapattársai voltak

Továbbra is kérdéses, hogy mi lesz Sergio Perezzel 2025-re. Egyelőre úgy néz ki, hogy a mexikói kielégítő teljesítményt nyújt a Red Bull volánja mögött, így pedig arra lehet számítani, hogy meg fogják újítani a szerződését a következő évre.

Ugyanakkor tavaly sem ment rosszul a mexikói az első öt futamon, így négy versenyt követően vélhetően a bikások sem fogják letenni a voksukat Perez mellett. És hogy ki jöhet szóba a mexikói helyén? Ralf Schumacher szerint Sainznak kellene megkapnia a lehetőséget.

„Carlos Sainz hozzászokott ahhoz, hogy erős emberek mellett versenyezzen” – utalt arra Ralf Schumacher, hogy a spanyolnak a Forma-1-es pályafutása során kijutott bőven a nagyobb nevekből, hiszen Verstappen, Hülkenberg, Norris és Leclerc oldalán is megmérettethette magát.

„És Max Verstappen ideje is véget fog érni ott egy ponton. Ő is tudja ezt, és egy autóversenyző mindig hisz abban, hogy ő a legjobb, különben nem tenné. Carlos Sainz is hisz abban, hogy meg tudja verni őt.”

Korábban Sainz több ízben is bebizonyította már, hogy kiválóan olvassa a helyzetet a versenyek során, tavaly Szingapúrban például ennek köszönhette, hogy megnyerte a futamot Norris és a Mercedesek előtt.

„És egy dolgot nem szabad alábecsülni: Nagyszerű versenyzői intelligenciával rendelkezik. A kérdés csak az, hogyan fog megbirkózni a koncepcióval, képes lesz-e vezetni ezeket az autókat, amelyek inkább túlkormányzottak, mint alulkormányzottak, amit Max Verstappen szeret, és vajon megfelelnek-e neki.”

Eközben Toto Wolff meg van győződve róla, hogy Carlos Sainz el fogja fogadni az Audi ajánlatát, így 2025-ben a Saubernél, 2026-tól pedig a német gyártónál folytathatja.