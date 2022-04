Schumacher: Sainz új ferraris szerződése „egyértelmű lépés” volt

Az olaszok a múlt heti imolai hétvége előtt jelentették be, hogy megegyeztek Sainzcal egy új, kétéves szerződésről, melynek értelmében 2024 végéig a Ferrari versenyzője maradhat. Ez biztosítja, hogy nem változik a felállásuk 2025-ig, ami stabilitást ad számukra a következő szezonokban.

Schumacher eközben az egyetlen a Ferrari akadémiájából a mostani mezőnyben, és a második évét futja a Haasnál, miközben ő a vörösök egyik hivatalos tartalékpilótája is. Sainz hosszabbítása viszont saját elmondása szerint nem befolyásolja az ő helyzetét.

„Szerintem ez volt az egyértelmű lépés a Ferrari esetében. Két remek versenyzőjük van, Carlos pedig nyilván erős szezont ment tavaly, és idén is voltak már jó versenyei. Szóval ez várható volt. Az én szempontomból nem változtat semmin, mert én az itteni munkámra fókuszálok.”

Még több F1 hír: A McLarennek nem jelent elégtételt, hogy ők a leggyorsabb mercedeses csapat

Mattia Binotto csapatfőnök kifejtette, hogy nem fontolgattak más pilótát Sainzon kívül, és szerinte is „egyértelmű” volt, hogy folytatják a jelenlegi párossal. „Carlos kiválóan vezetett tavaly, beépült a csapatba, és igazán erős versenyző.”

„Mi igyekszünk lefektetni az alapokat a jövőre nézve, ezért is volt fontos, hogy már az év ezen szakaszában meghoztuk a döntést.” Sainz honfitársa, Fernando Alonso is örömmel hallotta kollégája maradását a Ferrarinál, mivel szerinte az alakulat továbbra is erős lesz az új szabályok alatt.

„Nyilván örülök neki, és jó, hogy megtörtént a hosszabbítás a tavalyi év után. Nyilván most övéké a leggyorsabb autó. Szóval jó lesz látni Carlost abban az autóban még pár évig. Az új szabályoknak köszönhetően pedig továbbra is versenyképes csomaggal kell majd rendelkezniük.”

Alonso miatt még bajba is kerülhet Schumacher F1-es pályafutása?