Schumacher: Sainz nehezen kerülhet a Red Bullba, amíg Marko ott van

Lewis Hamilton hatalmas dominót indított el azzal, hogy a szezon előtt bejelentette, jövőre a Ferrarinál folytatja. Azóta ugyan nem érkezett újabb jelentős hír a pilótapiacról, de ez bármelyik pillanatban megváltozhat, hiszen a sok lejáró szerződés miatt idén minden bizonnyal hamarabb indul be az ülésekért folytatott küzdelem.

Erről beszélt Helmut Marko is a Sky Sportsnak, amikor elmondta, hogy miközben alapvetően áprilisban még nem szoktak foglalkozni a versenyzőkérdéssel, idén egészen más a helyzet, mivel a szokásosnál korábban kezdődött el minden. Ugyanakkor azt is kihangsúlyozta, hogy döntést nem mostanában fognak hozni a jövő évi pilótapárosukról.

Schumacher ennek ellenére viszont amondó, hogy a következő hetekben mégis sok minden letisztulhat: „Nem igazán hiszem el, hogy a Red Bull csak nyáron fog döntést hozni. Pontosan most van itt az ideje annak, hogy lecsapjanak, főleg úgy, hogy Sainz is a piacon van. Most kell ennek megtörténnie.”

„Ha valakinek mennie kell majd, akkor az [Sergio] Perez lesz. Eközben [Fernando] Alonso is elérhető, így emiatt is sürgős lehet a Red Bullnak, hogy minél előbb döntést hozzanak.” Mindez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy a címvédő csapatnál garantált a versenyzőcsere, főleg úgy, ha Perez annyira jól teljesít, mint a szuzukai időmérőn.

Ami pedig Sainz esélyeit illeti, a korábbi Red Bull-nevelés nem feltétlenül szerepel a lista élén, vélekedik Schumacher. „Nem hinném, hogy ő lesz az első számú prioritás, mivel Helmut Marko egyszer már elengedte őt” – utalt ezzel a német Sainz Toro Rossó-s időszakára, ahonnan végül nem a Red Bullhoz, hanem a Renault-hoz ment tovább.

„Korábban Maxot léptette elő helyette, mert Marko egyértelműen azt gondolta, hogy ő a jobb versenyző. Carlosnak tehát nem lesz egyszerű dolga, amíg Dr. Marko hozza a döntéseket.”

Hogy ez mennyire van így a Red Bull belviszályai közepette, az persze már más kérdés, hiszen több olyan hír is napvilágot látott, hogy Christian Horner nagymértékben növelte befolyását a csapaton és a márkán belül, így vélhetően az eddig a főként Marko asztalát jelentő pilótakérdésbe is nagyobb eséllyel és hatáskörrel szólhat bele, mint korábban.

