Schumacher optimista: akár a Q2 is meglehet

Schumacher bahreini debütálása, ahogyan az várható volt, eléggé laposra sikerült. Ez azonban aligha az ő hibája volt. Az időmérőn a 19. helyet tudta megszerezni, míg a futamon volt egy megforgása, és végül a 16. pozícióban intették le.

A cél azonban elsősorban az volt, hogy hazahozza az autót, ami sikerült is neki, a tapasztalatszerzés pedig mindennél fontosabb most az újoncok számára. Ugyan az idei autó szinte a tavalyi kötelezően módosított változata, és fejlesztéseket sem nagyon terveznek hozzá, Schumacher szerint a motiváció így is megvan.

„Ebből a szempontból pozitív vagyok, igen. Természetesen saját magunkon fogunk dolgozni, én is ugyanezt teszem majd, de látom a csapatnál is az eltökéltséget. Nem látok okot arra, hogy ne legyünk optimisták, hiszen a szezon valamely pontján akár a Q2 is meglehet.”

Az tény, hogy a fiatal német számára ez egyfajta éles váltást jelent a tavalyi F2-es idényéhez képest. Míg akkor a bajnoki címért harcolt és futamgyőzelmeket szerzett, most csak a mezőny végén kénytelen kullogni, és a pontszerzéshez is kisebb csodára lenne szüksége.

A csapatfőnök, Günther Steiner szerint a Haas maximum a Williamsszel szállhat harcba 2021-ben, de még ez sem teljesen garantált. Schumacher hozzáállása azonban a nehéznek ígérkező hónapok ellenére sem változott semmit.

„Azt akarom, hogy mindent kihozzak magamból, és nyilván azzal kell főznünk, amink van, szóval bele kell adjunk mindent, hogy javítani tudjunk a csomagon. A legjobb csapatok is hasonlóan működnek. Ők is a tizedeket keresik, az apró százalékokat, hogy még gyorsabbak legyenek, és mi sem teszünk másként” – zárta a második F1-es futamára készülő versenyző.

