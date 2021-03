Schumacher: nincs rajtam extra nyomás édesapám F1-es öröksége miatt

Mick Schumacher 30 évvel apja, Michael után mutatkozhat majd be a királykategóriában, ez pedig sok szurkoló és érintett számára lesz hatalmas pillanat. Mivel Michael Schumacher az F1 történetének egyik legsikeresebb pilótája, így felmerülhet a probléma, hogy fiára túl nagy nyomás nehezedik majd emiatt.

Mick azonban elmondta, hogy ő ezt nem érzi hátránynak. „Én sosem mondtam azt, hogy nyomást jelent, és szerintem nem is fogom mondani soha, mert nagyon boldog vagyok, hogy ezt a családnevet képviselhetem és hozhatom vissza a Forma–1-be” – mondta a fiatal német a Haas autójának bemutatásakor.

„Nagyon büszke vagyok rá. Ez egyfajta lökést is ad nekem, hogy minden egyes nap olyan keményen dolgozzam, amennyire csak tudok.” Schumacher csak öt volt, amikor apja utolsó F1-es bajnoki címét szerezte a Ferrarival, és 13 éves, amikor Michael 2012 végén visszavonult a szériából.

A 21 éves tehetség ennek ellenére úgy érzi, hogy indirekt módon így is sikerült fontos leckéket tanulnia az apjától az F1-ben való versenyzésről, például arról, hogy mennyire fontos a csapat, amellyel körülveszi magát a pilóta.

„Mindenképpen van pár különböző tényező. Számomra az a legnagyobb, és ezt már régóta csinálom én is, hogy egy igazán szoros köteléket akarok kialakítani a csapatommal. Nekem mindig ez a célom.”

„Ez az egyik erősség, és az is elképesztően fontos, hogy mentálisan minden szituációban a lehető legerősebbek legyünk. Jó hozzáállással kell elkezdenünk a szezont, és akkor remélhetőleg minden korábban megszerzett tapasztalat segít majd, hogy minél jobb teljesítményt nyújthassunk.”

Schumacher azt is felfedte, hogy sokat beszélgetett édesapja módszereiről Jock Clearrel, aki Michael versenymérnöke volt a Mercedesnél 2011-ben és ’12-ben, most pedig a Ferrari kötelékébe tartozó versenyzőkkel foglalkozik, így persze Mickkel is.

„Sokat beszélgettem Jock Clearrel az utóbbi években. Szerintem először még 2014-ben dolgoztunk együtt. Volt egy szimulátoros programom vele, amely igazán szórakoztató és érdekes volt, mert a gokartozásból érkeztem.”

„Arról is beszéltünk, hogy milyen volt a munka a különböző pilótákkal, és hogy ez miként volt összevethető az édesapámmal. Igazán érdekfeszítő volt. Sokat leírtam ezekből, és már nagyon várom, hogy szorosabban dolgozhassak vele ebben az évben.”

