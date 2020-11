Schumacher nem érti, hogy mit keres még Albon a Red Bullban

A korábbi F1-es pilóta, Ralf Schumacher mostanában szakértőként dolgozik, így viszonylag sűrűn fejti ki véleményét az aktuális események kapcsán. Most éppen arról elmélkedett, hogy nem érti, mit keres Albon még mindig a Red Bullnál.

„Ő a legnagyobb probléma a csapatban” – jelentette ki. Schumacher ráadásul azt is látja, hogy nem csak Albonnak vannak gondjai a bikásoknál. Előtte Pierre Gasly is komolyan megszenvedett náluk, most pedig már remekül megy az AlphaTaurinál.

Még több F1 hír: A Racing Point Brawn szerint is egy dobogót bukott el a bokszkiállás miatt

A német szerint a Red Bullnak fel kellene tennie azt a kérdést, hogy „miért történik ez meg második alkalommal is”. Verstappen lényegében már 2019 eleje óta versenyez egy igazán jó csapattárs nélkül, és így szinte egyedül kell húznia csapata szekerét a hétvégék folyamán.

Így pedig nehéz bajnokságot nyerni, főleg a domináns Mercedes ellen. Christian Horner és Helmut Marko is a thai pilóta mögött állnak, bár egyértelműen meghatározták, hogy mit várnak el tőle. Azt a szintet azonban továbbra sem tudja megugrani, így Schumacher azon tűnődik, hogy mit csinál a csapat.

A növekvő kritikák ellenére egyelőre nem lesz változás rövid távon, hiszen továbbra is azt várják, hogy Albon talán megtalálja a helyét és felnő a feladathoz. Négy futammal a vége előtt viszont ez már egyre valószínűtlenebbnek látszik.

Nézzétek meg az új Podcastünk első epizódját!

Ajánlott videó: