Schumacher nem dobja be a törülközőt: „Még mindig lehetek világbajnok” Mick Schumacher továbbra is úgy érzi, képes lenne Forma–1-es bajnoki címet nyerni, ha a megfelelő időben a megfelelő autóban ül. A német pedig nem is akarja feladni ezt az álmát, és szerinte van még elintéznivalója a sorozatban.