Schumacher: nem a Red Bull veszített a lendületből, a Mercedesnek sikerült javulnia

A nyári szünet előtti két hétvége folyamán nagyot fordult a világ az F1-ben, hiszen Max Verstappen a Brit Nagydíj rajtjánál még 33 ponttal vezetett Lewis Hamiltonnal szemben a pontversenyben, ebből azonban a Magyar Nagydíj leintésével nyolcpontos hátrány lett.

Schumachert egy asseni pályanap keretében kérdezték arról, hogy miként látja ezt a nagy fordulatot. „Nem hinném, hogy a Red Bull lendületet veszített volna. Bármit is csinált a Mercedes Silverstone-ra, sikerült nagyot javítaniuk valamin.”

„Most már olyan jól bánnak a gumikkal, mint tavaly a DAS segítségével. Az első néhány hónapban gondjaik voltak a hőmérsékletekkel, és nem találták a tapadást sem. Most azonban valahogy megfejtették a megoldást.”

„A másik oldalon viszont kicsit meglepődtem a Red Bullon. Azt vártam, hogy erősek lesznek a hungaroringi harmadik szektorban, de nem ez volt a helyzet, pedig korábban az az ő felségterületük volt. Ráadásul Max is panaszkodott az autó egyensúlyára egész hétvégén, és szerintem az a nagy alulkormányzás jobban tönkretette az ő gumijait.”

Kié lesz idén a világbajnoki cím? Ezt egyelőre senki sem tudja megmondani, mivel valóban elképesztően kiélezett volt eddig a küzdelem, de Schumacher szíve talán egy kicsikét Verstappen felé húz.

„A legerősebb pilóta érdemli meg a címet, és szerintem idén mindkettejük a csúcson van. Én személy szerint Maxot szeretném látni, hogy nyer, már csak a változatosság kedvéért is, de ugyanakkor meg is érdemelné.”

„Ha megnézzük a legutóbbi hétvégét, láthattuk, hogy mekkora volt a különbség Perezhez képest. Max mindent kihoz az autóból, keményen nyomja, és sokat is fejlődött. Korábban mindig túlvezette, túl agresszív volt, most már viszont egy teljesen másik szinten van, ezt pedig jó nézni kívülről. Szóval én azt szeretném, ha ő nyerne.”

A német tehát Verstappenre szavaz jelenleg, de az idény még hosszú lesz a nyári szünet után, és bármi megtörténhet, ahogyan azt láthattuk a legutóbbi két helyszínen is. Egy nagyobb előny is el tud olvadni, és még csak nem is feltétlenül kell valakinek rosszul teljesítenie ehhez, elég egy jó adag balszerencse is.

