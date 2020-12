Schumacher: „Nem a név vezet engem”

Kilenc évvel azok után, hogy Michael Schumacher hétszeres bajnokként és 91 futamgyőzelemmel a háta mögött végleg elhagyta az F1-et, 2021-ben a híres családnév ismét visszatér a sorozatba.

Hatalmas figyelem szegeződik már most is Mickre, ráadásul az elvárások sem kicsik, de ő inkább a sport szeretetéért akarja ezt csinálni, nem pedig a neve miatt. A BBC Sportnak a következőket mondta: „A végén amúgy is én vezetem az autót, nem pedig a név vezet engem.”

„A név persze számos ajtót kinyit, sok kapcsolatot teremt, de egyikük sem értem versenyez. Azért csinálom ezt, mert akarom, mert szeretem a sportot, a gyorsan vezetés élményét, és a végén én akarok a legjobb lenni.”

„Nincs gondom azzal, ha hasonlítgatnak engem, mert tudom, hogy miért csinálom. Messzire szeretnék jutni, én is le szeretném tenni a névjegyem, ahogyan édesapám is akarta.” Akárcsak a legtöbb pilótáé, az ő célja is az, hogy egy nap megszerezze a világbajnoki címet – vagy hetet.

Ő azonban tudja, hogy ez sokszor csak egy álom, nem pedig a valóság. „Biztos vagyok abban, hogy senki sem úgy érkezik ide, hogy azt mondja, mindent meg fog nyerni és hétszeres bajnok lesz.”

„Ilyet nem lehet mondani, ez inkább csak egy álom, amelyet el szeretnél érni, de nem mondhatod azt, hogy meg is fog történni, mert tudod, hogy annyi minden történhet ebben a sportágban, amikre fel kell készülnöd.”

„Őszintén szólva én csak hálás vagyok, hogy részese lehetek, hogy megtehetem első lépéseim, részt vehetek az első futamokon, aztán majd látjuk, hogy merre visz az út.”

„Ha végül tényleg sikeres leszek, akkor az elképesztő érzés lesz. Ha mégsem sikerül, akkor is bejutottam az F1-be, és azt csinálom, amit a legjobban élvezek” – zárta szerényen Mick Schumacher.

