Újabb csalódást keltő hétvégén van túl Mick Schumacher. A német pilóta második idényét tölti a Forma-1-ben, de egyelőre nem sikerült a legjobb tízben zárnia egyetlen futamon sem, pedig erre a Kanadai Nagydíjon is megvolt a lehetősége.

A montréali kvalifikáción pályafutása legjobb rajtpozícióját szerezte meg, és a hatodik helyről vághatott neki a futamnak, ám a 18. körben félre kellett állnia egy motorprobléma miatt, így a Monacói Nagydíj után ezúttal sem tudta befejezni a versenyt.

„Nyilvánvalóan nagyon frusztrál, de előfordul az ilyesmi a Forma-1-ben. Le kell nyelnünk az újabb keserű pirulát, de azért rengeteg pozitívuma is volt ennek a hétvégének, így izgatottan várom a következőt“ - nyilatkozta a német a médiának a kanadai verseny után.

„A rosszul alakuló futamokon is mindig tudtuk, hogy megvan a tempónk, hiszen többször is jó időmérő edzést teljesítettünk. Jó, hogy megvan a versenytempónk, annak ellenére, hogy semmilyen frissítést nem vetettünk még be a szezon eleje óta“ - magyarázta Schumacher.

„Nehéz elfogadni, hogy most sem jött össze a pontszerzés, és az sem teszi könnyebbé, hogy éppen a legjobb tízben versenyeztem, amikor meg kellett állnom. Azt hiszem éppen a hetedik hely környékén haladtam és azon dolgoztam, hogy utolérjem Estebant (Ocon)“ - összegzett a Haas pilótája.

A sajtó munkatársai arról is megkérdezték Schumachert, nem veszíti el a motivációját, minél később sikerül a pontszerzés a Forma-1-ben a jó kiinduló pozíció ellenére.

„Nem. Azért vagyok itt, mert szeretem ezt a sportot. Szeretek vezetni és nyilvánvalóan ki akarod érdemelni azt, amiért küzdesz, de ezen a napon nem jött össze. Biztos vagyok benne, hogy lesz még lehetőségünk“ - mondta a német.

„A szerencse forgandó, remélhetőleg az enyém is megváltozik. Nem könnyű a helyzet, de voltak már hasonló szezonjaim a múltban és végül mégis sikerült jó eredményt elérnem, most is van még néhány futamunk“ - zárta Schumacher.

Michael Schumacher a Forma-1 legendája, aki hét alkalommal nyert világbajnoki címet, ami a mai napig rekordnak számít.