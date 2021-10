Schumacher: most már csalódottak vagyunk, ha nem jutunk be a Q2-be

Mick Schumacher Törökországban jutott be először úgy a Q2-be, hogy pályára is gurulhatott az időmérő második szakaszában, amire papíron a Haas idei autóját figyelembe véve nem szabadna, hogy esélye legyen.

Az amerikai alakulat bevallottan csak túl akarja élni az idei évet a Forma-1-ben a jövő évi szabályváltozások előtt, miközben a két újoncuk hozzászokik az F1 világához – ez eddig Mick Schumachernek ment jobban csapaton belül.

Schumacher Austinban is úgy érezte, hogy amennyiben jobban fel tudja melegíteni a gumijait, talán ott lehetett volna a Q2-ben, azonban az elért eredménynél sokkal fontosabbnak tartja azt az érzést, hogy képesek lehetnek erre.

„Ez a nap is azt bizonyította, hogy Törökországban önerőből, nem csak a körülmények miatt értük el azt az eredményt” – mondta boldogan Schumacher még az időmérőt követően. „Szerintem sikerült jó beállításokat találnunk ahhoz, hogy az autó azt csinálja, amit mi szeretnénk, hogy csináljon.”

„Frusztráló a helyzet, de jó látni, hogy én és a csapat is egyre jobbá válunk, Most már csalódottak vagyunk, amikor nem jutunk be a Q2-be, ami rengeteg motivációt ad a munkához, büszkék lehetünk arra, amit eddig elértünk a rendelkezésünkre álló eszközökkel. A munkánk elsősorban a következő évről szól, és remélhetőleg olyan autónk lesz, amivel folyamatosan ott lehetünk a Q2-ben, vagy talán a Q3-ban is” – fogalmazta meg az optimista várakozásait Schumacher.

Az biztos, hogy az új technikai szabályzat mellett még egy területen előrelépést érhet el a Haas a jelenlegi autójához képest: ők is megkapják majd a Ferrari legfrissebb erőforrását, miután a kísérleti jelleggel a Scuderia által már idén kipróbált ERS-t még nem kérték, a csapatfőnök Günther Steiner szavai szerint egyszerűen azért, mert felesleges lenne.