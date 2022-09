„Schumacher már nincs képben az AlphaTaurinál”

Schumacher második szezonját tölti az F1-ben. Míg az első szezonja Nyikita Mazepin mellett jól sikerült, a második évben nagyobb nyomás nehezedett rá. Kevin Magnussen mellett ugyanis feltűnt, hogy Schumachernek még mindig hiányzik némi tapasztalat és sebesség. A Haasnál ezért kétségek merültek fel, hogy Schumachernek maradnia kell-e.

Günther Steiner elárulta, hogy a helyzetet kiértékelik, és hogy más versenyzők is opciónak számítanak a csapatnál. Az Auto, Motor und Sport korábban arról számolt be, hogy Nico Hülkenberg a favorit a Haas 2023-as ülésére, de Daniel Ricciardo és Antonio Giovinazzi neve is felmerült.

Kemény konkurencia van tehát Schumacher számára, akinek egyébként nem igazán vannak jó esélyei. Az AlphaTaurinak még mindig van egy szabad helye, ha Pierre Gasly távozik az Alpine-hoz, de Nyck de Vries tűnik a legnagyobb favorit náluk, így a német ezt sem veheti készpénznek.

Az Alfa Romeónál is van egy üres ülés, de jelenleg semmi nem utal arra, hogy a csapat megválna Csoutól. Schumacher azonban rajta lehet a csapat radarján, főleg, ha 2024-től az Audi veszi át az istállót, de ez még nagyon képlékeny forgatókönyv a német számára.

