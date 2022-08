Schumacher lehet Alonso Aston Martinhoz szerződésének „nagy vesztese”?

Múlt hét csütörtökön érkezett Sebastian Vettel nagy bejelentése, miszerint 2022 végén hátat fordít az F1-nek, mert több időt szeretne tölteni családjával. Ezt követően hamar megindultak a találgatások arról, ki mehet majd a helyére.

A négyszeres bajnok maga mondta el, hogy ő beajánlotta Schumachert Lawrence Stroll csapattulajdonosnál. Időközben viszont az Aston Martin már tárgyalásokat folytatott Fernando Alonsóval, és hétfő délelőtt érkezett is a hír, hogy a spanyol veterán több évre írt alá velük.

Az Auto Motor und Sportnál most aggódnak Schumacher jövője miatt. „Az Alonso-szerződés egyik vesztesét Mick Schumachernek hívják. A német talán reménykedett abban, hogy az Aston Martinhoz kerülhet. Maga Vettel is behozta a képbe jó barátját” – írta Tobi Gruner.

„Ha a Haas nem akarja folytatni a Ferrari juniorjával a szezon végeztével, akkor Schuminak nem marad túl sok opciója.” Az sem reális lehetőség, hogy esetleg az Alpine-hoz szerződjön, bár az utóbbi napok bonyodalmai után szinte már semmi sem elképzelhetetlen.

A The Race újságírója, Edd Straw is aggódik Schumacher helyzete kapcsán. „Az egyetlen lehetséges útja a Haason kívülre bezáródott. Mindez azonban talán nem is gond, hiszen jól megy ott, és a csapatnak sincs semmilyen észszerű alternatívája.”

„Ugyanakkor arról is lehetett hallani, hogy nem feltétlenül harmonikus a két fél kapcsolata, Schumacher pedig talán szabadulna onnan. Most azonban már nem maradt egyértelmű célállomás 2023-ra.”

Ennek ellenére azonban vélhetően nem olyan rossz sem a Haas, sem Schumacher számára, ha folytatódna az együttműködésük, főleg ha közös erővel tovább tudnak fejlődni, és jobb eredményeket tudnak szállítani a szezon második felében.

A német versenyző Belgiumban elvileg megkapja a Kevin Magnussen által már Magyarországon is használt fejlesztési csomagot, ami segíthet neki előrelépni, és a továbbiakban is a pontszerző helyekért harcolni.

