Schumacher a kalandos üléspróbájáról mesélt

Mick Schumacher a tavalyi F2-es bajnoki címét követően a Haas alakulatánál kapott ülést, így idén már a Forma-1-ben áll rajthoz Nyikita Mazepin csapattársaként. A felkészülés azonban korántsem ment zökkenőmentesen a német számára, ugyanis a brit kormány elrendelte, hogy a Svájcból érkezőnek egy bizonyos ideig karanténba kell vonulniuk.

Svájc közkedvelt ország a Forma-1 szereplői számára, többek között Fernando Alonso is itt tölti az ideje jelentős részét, aki pont emiatt nem tudott jelen lenni az Alpine autóbemutatóján. Schumacher szintén svájci lakos, tehát számára is kötelezővé tették a karantént a brit térségben, ez pedig az üléspróbája körülményeire is hatással volt.

„Nyilvánvalóan nem volt könnyű, mivel az Angliába utazás szigorításokhoz van kötve” – mondta Schumacher. „Nagyon nehéz volt elvégeznem az üléspróbámat. Volt egy tervünk, aztán a szabályok megváltoztak, és nekem önkéntes karanténba kellett vonulnom.”

„Tehát találnom kellett egy olyan helyet, ahol alapvetően 10 napot kénytelen voltam feladni, hogy a csapathoz mehessek másfél napra, ami a hét napos karantént miatt nem valami sok. Szóval megérkeztem Angliába egy helyre, és alapvetően ott is maradtam egy időre.”

„Aztán a tesztjeim negatívan jöttek vissza, így napok múltán elmehettem a csapathoz” – tette hozzá Schumacher, aki aztán azzal folytatta, hogy még sok munka vár rájuk, hogy teljesen jól érezze magát a Bahreinben zajló teszteken.

„Nyilvánvalóan az ülés tökéletesítése hosszú napot vett igénybe. Azt hiszem, úgy 8-kor kezdtünk reggel, és 10:30-kor fejeztük be este. De megérte. Sikerült megcsinálnunk a helyemet, ami nagyon remek. Az ülések mindig nagyon különlegesek, jónak érződik, amikor mozdulatlanul ülsz, aztán abban a pillanatban, amikor vezetsz, már rossz az érzés.”

„Szóval ez a pályán fog kiderülni, ezt követően megcsináljuk a módosításokat. Muszáj, de egész biztos vagyok benne, hogy az ülésem rendben lesz. És most minden arról szól, hogy próbáljuk ki, és tökéletesítsük.”

