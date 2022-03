Schumacher: iszonyatosan jó érzés, hogy versenyképes az autónk

Fontos lehet Mick Schumacher számára a 2022-es Forma-1-es szezon, hiszen a Ferrari növendékeként idén először mutathatja meg képességeit egy versenyképesnek tűnő autó volánja mögött.

A Haas F1 Team az előzetes várakozásokat túlszárnyalva remekül mutatkozott be Bahreinben, az egy év kihagyást követően visszatérő Kevin Magnussen az ötödik helyen zárt, Schumacher pedig éppen csak lemaradt a pontszerzésről.

A dán szenzációs debütálását követően felerősödtek azok a hangok, miszerint Magnussen érkezése komoly terheket helyez Schumacher vállára, hiszen most egy jóval tapasztaltabb pilóta mellett kell kibontakoznia.

A német, aki ezen a héten ünnepelte 23. születésnapját nem gondolja, hogy az első futam alapján messzemenő következtetéseket kellene levonni a csapaton belüli párharcról és egyelőre nagyon élvezi, hogy egy versenyképes konstrukcióval körözhet.

„Elképesztő érzés vezetni ezt az autót, amivel potenciálisan küzdhetünk az első ötbe kerülésért. Sokkal előrébb vagyunk, mint tavaly, de természetesen meg kell várni a következő versenyek alakulását“ - mondta Schumacher a sajtó munkatársainak Szaúd-Arábiában csütörtökön.

„Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan futamok, ahol talán nem leszünk ennyire jók, de olyanok is, ahol még ennél is többről álmodhatunk. Mire elutazunk Imolába, valószínűleg még jobb lesz a konstrukció“ - tette hozzá a német.

„Határozottan könnyebbé vált az üldözés és az előzési manőverek megtervezése. Rendkívül jó érzés, hogy olyan autóban ülhetek, amivel nagy célokért küzdhetek, teljes mértékben érzem a potenciált a konstrukcióban és még mindig van benne fejlődési lehetőség.“

„Még közel sem értünk fel a csúcsra, és azzal is tisztában vagyunk, hogy a többiek is fejleszteni fognak. Most van egy kis előnyünk és abban bízom, hogy bizonyos futamokon a topcsapatokkal is felvehetjük a versenyt“ - fejtette ki Schumacher.

A németet arról is megkérdezték, nem volt-e csalódott, miután nem jutott be a Q3-ba Bahreinben. „Sajnos a kvalifikáción elrontottam a köröm, ami nehéz helyzetbe hozott minket. Utólag visszagondolva azonban azt kell mondanom, tavaly csak álmodhattunk ilyen rajtpozícióról“ - fogalmazott a Haas pilótája, aki a 12. rajtkockából vágott neki a szezonnyitónak.

Schumacher szerint egyelőre az Alpine, az Alfa Romeo és az AlphaTauri a Haas közvetlen riválisai, de abban bízik, hogy idővel elkaphatják a Mercedest és a Red Bullt is. „Sok pilótával kell megküzdenünk, de ez nekem is megfelel, sokkal jobb mint tavaly, amikor egyedül autóztam a mezőny végén.“

A fiatal németet megkérdezték csapattársáról is, akivel kapcsolatban elmondta, sokat tanulhat tőle. „Kevinnek izgalmas a vezetési stílusa, mindenből képes kihozni a maximumot. Ebből sokat profitálhatok.“

„Rendkívül nyitott csapattárs, sokat beszélgetünk a tapasztalatainkról és igyekszünk kölcsönösen segíteni egymást annak érdekében, hogy még gyorsabbak legyünk. Ez pedig a csapatnak is jót tesz“ - mondta Schumacher.

Miután a hírek szerint Carlos Sainz szerződést hosszabbít a Ferrarival a német számára egyelőre nincs lehetőség az "előléptetésre" a Ferrarihoz, de egyelőre nem is gondolkozik ezen. „Most a Haasnál kell a legjobb teljesítményemet nyújtanom, a többi majd jön magától.“

