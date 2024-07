Schumacher: Hamilton a Brit Nagydíjon visszatért

2021-ben volt utoljára arra példa, amire a Brit Nagydíjon, mégpedig hogy Lewis Hamilton a dobogó tetején ünnepelhessen egy Forma-1-es futam után. Mint ismert, a brit három évvel ezelőtt drámai módon bukta el a világbajnoki címet, ami közvetve a későbbi teljesítményére is kihatással volt.

Maga a brit bajnok is bevallotta a győzelme után, hogy egy ideje már kételkedik magában, mivel nem jöttek az eredmények, ám most a motivációja ismét a régi, ami minden bizonnyal meg fog mutatkozni a szereplésén is.

„Határozottan voltak olyan napok a 2021 és a mostani időszak között, amikor nem éreztem, hogy elég jó vagyok, vagy hogy vissza fogok-e jutni oda, ahol most vagyok” – jelentette ki Hamilton a sikerrel vett futam után.

Az idény eleje óta felerősödni látszottak azok a hangok, amelyek szerint Lewis Hamilton már képtelen a régi fényében tündökölni, ezt támasztották alá a sorozatos vereségei George Russelltől az időmérőkön. A mostani siker miatt azonban néhányan meggondolták magukat.

„Voltak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy talán lejárt az ideje, hogy túl öreg már ehhez, hogy a Ferrari bosszankodhat a döntésük miatt” – vélekedett a hétszeres bajnokról Ralf Schumacher a Sky Deutschlandnak.

„De most minden a helyére került, Hamilton visszatért” – tette hozzá a német, aki szerint igazán emlékezetes pillanat volt, hogy a brit ilyen kemény időszak után újra felért a csúcsra. „Az ilyen történetek jelentik a motorsport és a Forma-1 szépségét.”

Eközben egy másik korábbi Forma-1-es pilóta, a Red Bullnál futamokat nyerő Mark Webber hasonlította a hétszeres bajnokot egy vérszagot fogó cápához…