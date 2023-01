Schumacher frappáns választ adott Petrov korábbi megjegyzésére

Miután tavaly Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, a Forma–1 is kénytelen volt lépéseket tenni és szankciókat bevezetni. Először is törölték a naptárból az Orosz Nagydíjat, majd az FIA az ország versenyzőinek is megtiltotta a részvételt a különböző bajnokságokban hazájuk zászlaja alatt.

Eközben a Haas is kénytelen volt megválni főszponzorától és versenyzőjétől is ugyanezen okok miatt. Petrov pedig, aki a 2010-es évek elején a Renault-nál és a Lotusnál versenyzett, most nemtetszését fejezte ki országa kirekesztése miatt.

„Oroszország nélkül én nem tekintek egyetlen bajnokot vagy olimpiai eredményt sem hitelesnek. Nem szabad tovább félnünk a saját embereinktől, és vissza kell hoznunk Oroszországot a sport világába. Számomra a mostani helyzet elfogadhatatlan” – mondta a Sport-Expressnek Petrov.

Erre most a német Sky F1-es szakértője, Ralf Schumacher reagált egy Instagram-posztban, ahol röviden elmondta, hogy nem rajtuk múlik a helyzet megváltoztatása, de azért sajnálja, hogy a sport sem tudja mindig távoltartani magát az ilyen eseményektől.

„Ezt inkább mondd meg az elnöködnek” – írta válaszként Petrov szavaira Schumacher. „Ő tudna ezen változtatni. Mindig nagy kár azonban, amikor a sport nem képes semleges maradni.”

Hogy mennyire jogos az orosz sportolók kitiltása, arról persze órákig lehetne vitatkozni, de a legnagyobb szervezetek egyelőre ezt a döntést hozták, és amíg nem változik valami a háborús helyzet körül, addig vélhetően ezen a téren sem lesznek enyhítések.

Gasly jó teljesítménnyel tisztelegne elhunyt barátja előtt