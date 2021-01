Schumacher figyelmeztette Vettelt: Nem tudsz tigrissé változtatni egy tehenet egyik napról a másikra…

Sebastian Vettel a 2020-as Abu Dhabi Nagydíjon elköszönt a Ferrari csapatától, 2021-től pedig már a Racing Pointról Aston Martinra átnevezett istállónál versenyezhet. A 33 éves német pilóta utolsó ferraris szezonja egyáltalán nem sikerült jól: a pontverseny 13. helyén végzett, az év csúcspontját pedig a törökországi harmadik helye jelentette.

Többek között Vettel tavalyi teljesítményéről is nyilatkozott a korábbi F1-es pilóta Ralf Schumacher a Sky-nak:

„Sebastian szezonja már a kezdetektől fogva egy elrontott év volt. Azért vétett vezetési hibákat, mert többet és többet akart kihozni a kocsiból, emellett nyomás alatt is volt, ami túl soknak bizonyult. Ez is megmutatja, mennyire emberi a Forma-1.”

Az ex-F1-es német ezután Vettel idei csapatával, az Aston Martinnal kapcsolatosan is megszólalt, és kiemelte, hogy még mindig vannak hiányosságok a silverstone-i bázisú istállónál.

„Az Aston Martin egy szuper csapat, mindig is túlélők voltak. De van, ami még ennél is fontosabb: még mindig vannak hiányosságok a csapatnál. Nem tudsz egy nap alatt tigrissé változni egy tehenet egyik naptól a másikra. Ha hirtelen egy tigris áll majd az istállódban, azt meg is kell szelídítened” – tette hozzá.

A hétszeres világbajnok legenda öccse azzal zárta az interjút, hogy szerinte Vettel új otthonra fog találni az Aston Martinnál.

„Örülök, hogy végre újra egy olyan csapatnál fog versenyezni, amely mögötte áll” – fogalmazott Ralf Schumacher.

