Schumacher ezzel a furcsának mondható szokással segíti magát az autóban

Mick Schumacher 90 százalékban volt elégedett az F1-es debütálásával Bahreinben. Sok esélye nem volt csatázni más autókkal, így lényegében csak a saját futamát futotta, miközben egyszer megpördült a biztonsági autós újraindítás után.

Neki most elsősorban a tanulás a legfontosabb, hiszen az idei autóval nem volt módja sokat tesztelni, ráadásul az F2-ről az F1-re váltás is jelentős eltérést eredményez. A felkészülés tehát különösen fontos, de ezt nem csak az edzésekkel és autóban töltött minél több körrel lehet javítani.

A mentális része is fontos a dolognak, Schumacher pedig az amerikai sportruházati cég, az Under Armour videójában mesélt erről az aspektusról. „Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy nagyon fontos, hogy beszélj magadhoz az autóban.”

„Amikor ezt először hallottam, azt gondoltam, hogy ez eléggé fura. Utána azonban kipróbáltam, és rájöttem, hogy igazából nagyon is sokat segít!” – mondta a német pilóta. „Ha tudsz beszélni magaddal, akkor mindig vissza tudsz térni a saját gondolataidhoz.”

„Felmerülhetnek különféle problémák. Ilyenkor mondom azt magamnak, hogy oké, most ezt és ezt kell tennem. Ráadásul, ha beszélek magamhoz, az segít abban is, hogy újra teljesen koncentrált legyek.”

A mentáltréning az edzőteremben is igazán fontos tud lenni. „Tudnod kell magadat motiválni minden egyes alkalommal, amikor elmész az edzőterembe. Ez nagyon fontos. Emellett a sakk és hasonló játékok révén igazán jól tudod edzeni az agyadat is. Ott van a stratégiai aspektus is, hiszen előre kell gondolkodnod” – mesélte Schumacher.

Ráadásul a mentális felkészültség a nyomással való megbirkózásban is előnyös tud lenni. A nagyközönség és a média azonban nem játszik döntő szerepet Schumachernél.

„Minden a saját kezemben van. Mit látok? Hogyan boldogulok vele? A lényeg az, hogy a legnagyobb nyomást én helyezem magamra.”

