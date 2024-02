Schumacher: „Ennek az embernek kell Horner helyére ülnie”

A korábbi Forma–1-es pilótának, Ralf Schumachernek lenne egy tippje arra vonatkozóan, ki lenne a legideálisabb személy Horner esetlegesen megüresedő csapatfőnöki posztjára, és a német Skynak el is mondta a véleményét ezzel kapcsolatban.

Az expilóta szerint Horner mindenképpen fontos személy, és nagyban hozzájárult a csapat sikereihez is, de: „Mindenki helyettesíthető. Horner távozása amúgy sem eredményezne nagy különbséget.” Azt ugyan elismeri Schumacher, hogy a szezon ezen korai pontján kellemetlen lenne egy vezetőváltás, de a Red Bull sikereit vélhetően nemigen befolyásolná.

Schumachernek pedig van is jelöltje Horner helyére, amennyiben megüresedne a pozíciója. „Oilver Oakes. 36 éves, de már menedzselt Formula 2-es és Formula 3-as csapatot. Sok tapasztalata van, és már amúgy is tárgyal más csapatokkal. Bár egyelőre itt még azonban nem tartunk.”

Schumacher végül még arra is kitért, hogy szerinte a jövő heti Bahreini Nagydíjig el fog dőlni Horner sorsa a Red Bullnál, és az F1 is mindenképpen ezt szeretné, hiszen a korábban kiadott közleményükben is felhívták a figyelmet arra, hogy az ügy minél hamarabbi lezárását akarják látni.

Ami pedig Oakest illeti, ő korábban maga is versenyző volt, és egy ideig még a Red Bull juniorcsapatának is a tagja volt, idővel azonban csapatvezetőnek állt, és ő irányítja jelenleg a HitechGP-t, akik a közelmúltban még az F1-es belépés lehetőségével is kacérkodtak.

