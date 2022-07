Schumacher elárulta, miért gyors fejlesztések nélkül is a Haas

A Haas az egyetlen csapat a Forma-1-es mezőnyben, amely eddig nem fektetett nagy hangsúlyt a 2022-es fejlesztésekre. Az amerikaiak mindenkinél kevesebb frissítési csomagot vetettek be, ugyanakkor a lemaradásuk nem kezdett el drasztikusan nőni a riválisokhoz képest.

Mick Schumacher a múlt héten Silverstone-ban megszerezte első pontjait a száguldó cirkuszban, Spielbergben pedig remekeltek az időmérő edzésen: Kevin Magnussen a hetedik, csapattársa a nyolcadik rajtkockát szerezte meg a szombati sprintverseny előtt, de Sergio Perez büntetése miatt mindketten egy pozícióval előrébb léphetnek.

A média munkatársai arról kérdezték Schumachert, minek köszönheti a Haas a jó tempóját, a német pedig el is árulta a titkot, ami tulajdonképpen nem is olyan nagy rejtély.

„Ez főként azért van, mert egyre jobban ismerjük az autót. Mindig is tudtuk, hogy megvan benne a potenciál, ezt pedig egyre inkább ki tudjuk használni“ - magyarázta a pénteki időmérő edzést követően a német pilóta.

Schumacher mindössze néhány ezrednek köszönhetően jutott be az időmérő edzésen a Q3-ba és azt ő maga is elismerte, hogy ehhez némi szerencsére is szüksége volt.

„Közel voltunk ahhoz, hogy bejussunk a harmadik kvalifikációs szakaszba, és a szerencse a mi oldalunkon állt. Nem sikerült a legjobbat kihoznom az autóból. Nagy volt a nyomás, gyorsan fel kellett melegíteni a gumikat.“

„Ha sikeresen meg tudjuk őrizni a pozícióinkat a sprinten, akkor ismét benne van a pakliban a pontszerzés és nem is lehet más a célunk“ - tette hozzá Schumacher.

