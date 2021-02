Schumacher egy gokarttal segítette a Red Bull-junior karrierjének kezdetét

Schumacher többször is meglátogatta őket az otthonukban. „Voltam annyira szerencsés, hogy ő már régóta a család barátja volt. Michael olykor meglátogatott minket Ausztráliában, és ott is maradt nálunk egy időre, mert ő és az édesapám barátok voltak. Egy ponton ráadásul szomszédok is voltak Monacóban” – árulta el Jack Doohan.

A kis Doohan még csak hároméves volt, amikor ajándékot hozott neki a hétszeres F1-es világbajnok. „Michael adott nekem és a testvéremnek egy gokartot.” Az ausztrál pilóta ezek után elindult az úton, melynek legújabb állomása tehát az F3-as bajnokság.

Még több F1 hír: Zak Brown egyértelmű állásfoglalása: a McLaren elsődlegesen az F1-re koncentrál

„Megnézve mindent, amit elért, illetve a mentalitását, ő egy olyan személy, akire nagyon is felnézek. Természetesen édesapámra is felnézek, mivel olyan sokat ért el, miközben a semmiből jött.”

„Megadta nekem a lehetőséget, hogy ezt csinálhassam, és voltam olyan szerencsés, hogy részese lehetek ennek az életnek. Apámnak nem volt meg ez a luxus, ezért ő mindenkinél keményebben dolgozott, szóval elképesztően tisztelem őt ezért” – mondta a 18 éves pilóta.

Újabb befektetők érdeklődnek F1-es csapatok iránt

On the Line előzetes